Погром на Дзержинского после инаугурации. Судят водителя, который уходил от погони и наехал на гаишника

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Заводского района Минска началось рассмотрение уголовного дела о громком ночном происшествии на проспекте Дзержинского после инаугурации Александра Лукашенко 24 сентября прошлого года. На видео очевидцев силовики громят автомобили на проезжей части, в какой-то момент один из водителей попытался уехать оттуда. Как затем сообщит МВД, водитель был нетрезв, подрезал автобус, блокировал движение, пытался скрыться и наехал на инспектора ГАИ. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.



Фото: TUT.BY

Обвиняемый по делу — 36-летний минчанин Алексей Стерликов. В суд мужчину доставили под конвоем.

Заседание ведет судья Геннадий Янковский. Сторону обвинения представляет прокурор Ольга Диндилевич. Защищает обвиняемого адвокат Андрей Бирюков.

В суд пришел и потерпевший — инспектор ДПС Московского ГАИ 30-летний Максим Завадский.

Действия обвиняемого следствие квалифицировало по ч.2 ст. 363 УК Беларуси (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Вину по 2 части предъявляемой статьи обвиняемый не признал. Сказал, что его действия попадают под часть 1 статьи 363, ведь умысла на причинения насилия у него не было.

В начале процесса Алексей Стерликов рассказал о себе: родился и живет в Минске, женат, есть двое детей 10 и 13 лет. У мужчины высшее образование, работает замдиректора в частной фирме. Ранее не судим. Задержали его ночью с 23 на 24 сентября прошлого года. Доставили в РУВД, оттуда в ИВС, а затем в СИЗО.

Гособвинитель сообщила, что около 23.55 на проспекте Дзержинского, возле дома 11 ехал задним ходом Volkswagen Passat с поврежденным ветровым стеклом, автомобиль развернулся и начал движение во встречном направлении. Водителю VW подавались сигналы об остановке из патрульных авто с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, но он их не выполнил.

Милиция преследовала Стерликова, около 00.00 на улице Разинской VW начал движение задним ходом, при этом передняя водительская дверь в машине была открыта. Во время движения автомобиль наехал на инспектора ДПС лейтенанта Завадского, из-за чего милиционер получил кровоподтеки, ссадины, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья. Также была повреждена форма инспектора, повреждения получил Geely оперативного назначения.

А что происходило на Дзержинского перед погоней?

Протестный вечер в Минске после инаугурации многим запомнился громким происшествием на проспекте Дзержинского. Несколько десятков силовиков в буквальном смысле громили автомобили . На роликах, которые появились в тот вечер, видно, что проезжая часть проспекта заблокирована микроавтобусами, а силовики бьют стоящие автомобили. Больше всего досталось Opel и Volkswagen. Причем последний в какой-то момент совершает «полицейский разворот» и уехал.

Спустя несколько минут жильцы улицы Разинской стали свидетелями задержания водителя того самого Volkswagen





Через некоторое время инцидент прокомментировали в МВД. В частности там рассказали, что два экипажа ГАИ преследовали VW . Поводом для этого стало то, что он «сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Щорса». Водитель «немца», пытаясь скрыться, заехал во двор по улице Разинской. Когда инспектор вышел из машины и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом. В результате он столкнулся со служебным авто, а затем наехал на сотрудника ГАИ. Милиционера госпитализировали. 30-летний водитель VW, заявили в МВД, оказался пьян.

Здесь стоит сказать, что 26 сентября, в своем телеграме «Наша Ніва» сообщила , что главный редактор издания Егор Мартинович оказался в одной камере на Окрестина с водителем того самого VW. По информации издания, водитель не был пьян в момент происшествия: экспертиза показала 0,25 промилле, в таком состоянии можно садиться за руль. По информации «Нашей Нівы», водитель VW не был участником протестов, вместе с женой он ехал из кафе на «Михалово» в сторону Грушевки.

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