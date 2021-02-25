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Кризис в Армении: Генштаб потребовал отставки премьера - тот уволил начальника Генштаба
Источник материала: Партизан
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ уволил начальника Генштаба
Никол Пашинян (архивное фото)
Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Заявление подписало все руководство Генштаба, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений,
В заявлении Генштаба выражается «решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам».
Военные считают, что отставка была осуществлена «без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах».
В Генштабе назвали такое решение «антигосударственным и безответственным».
В заявлении также отмечается, что премьер-министр Армении и правительство «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной дляармянского народа ситуации».
В ответ на это Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности начальника генштаба Оника Гаспаряна, передает
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Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ уволил начальника Генштаба
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