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Кризис в Армении: Генштаб потребовал отставки премьера - тот уволил начальника Генштаба

25.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ уволил начальника Генштаба


Никол Пашинян (архивное фото)

Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Заявление подписало все руководство Генштаба, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений, сообщает Sputnik Армения.

В заявлении Генштаба выражается «решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам».

Военные считают, что отставка была осуществлена «без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах». 

В Генштабе назвали такое решение «антигосударственным и безответственным».

В заявлении также отмечается, что премьер-министр Армении и правительство «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной дляармянского народа ситуации».

В ответ на это Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности начальника генштаба Оника Гаспаряна, передает ria.ru
 
 
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Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ уволил начальника Генштаба
 
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