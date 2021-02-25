Лукашенко: «Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель поручил «серьезно выстроить, а кое-где и перестроить» работу Совета безопасности.





Один из вопросов, который обозначил Александр Лукашенко на встрече, — обеспечение стабильности и безопасности внутри Беларуси «в текущем непростом году».

— Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, — отметил он на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем, сообщает пресс-служба правителя. — И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления.

Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся.

— Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа, — сказал Лукашенко.

И обратился к визитеру, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры»:

— Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы.

Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос — Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности.

И отметил, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах.