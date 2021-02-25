Рост цен, дефицит товаров и черный рынок. Экономисты – о последствиях решения правительства

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«Популистское решение, которое скоро придется отменять»







Фото: svaboda.org

«На короткий период времени, на месяц-два, это можно сделать. Но если больше, то это приведет к проблемам в торговле, дефициту тех или иных товаров. Продукция пойдет на черный рынок или за рубеж», – сказал Богданкевич.

«Это нормальная реакция здравомыслящих предпринимателей. Мой сын строит дом в деревне, искал где купить окна. Сравнил цены у двух компаний: у одной была скидка в 50%, в другой – без. Только вот цены оказались одинаковыми. Народ не глупый, ищет пути сохранения рентабельности своего бизнеса. И торговля, и аптеки также будут искать эти пути, иначе им придется закрываться и банкротиться», – считает бывший руководитель Нацбанка.

«Конечно, в Советском Союзе практика административного регулирования цен и пустых полок в магазинах длилась десятилетия. Но в современном мире это решение придется скоро отменять. Думаю, это популистский шаг, направленный на временное решение проблемы. Это реакция правительства на выступление Лукашенко, где он раскритиковал частный бизнес», – считает Богданкевич.

«А именно о понижении издержек, повышении конкуренции на рынке, отказе о государственных монополий. Попытка контролировать все и вся, в том числе мелкий бизнес, ни к чему хорошему не приведет», – отметил Богданкевич.

«Некоторые товары будут исчезать с полок»







Фото: belgazeta.by

«За 25 лет наши предприниматели и предприятия, что частные, что государственные, научились успешно обходить эти запреты. Условно говоря, если есть хлеб «Раубичский», на который нельзя повышать цену, значит можно выпустить хлеб, который будет называться по-другому, и установить на него изначально более высокую цену. Но с учетом, что не все товары можно выпустить под видом новых, будет сужаться ассортимент. Некоторые товары будут исчезать с полок. Законы экономики никто не отменял, никто продавать себе в убыток не будет», – сказал Марголин.

«Понятно, что если совсем припрет, то пойдут в эту комиссию. А любой государственный контроль – почва для коррупции», – отметил Марголин.

«У нас сейчас руководство правительства, которое имеет не самое близкое отношение к экономике и близкое отношение к военной службе. Там считают, что достаточно сказать «цены, стой, раз-два» и они остановятся. У нас уже был председатель правления Нацбанка (Петр Прокопович – UDF.BY), который считал, что инфляцию разгоняют только бумажные деньги, а никак не безналичные расчеты. Понадобилось звание героя Беларуси и 10 лет, чтобы понять, что это не так», – сказал Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рост цен, дефицит товаров и черный рынок. Экономисты – о последствиях решения правительства Очередной эксперимент над народом.

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