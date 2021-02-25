Туристов на «белорусские Мальдивы» планируют пустить уже в этом году

Источник материала: Onliner

Белорусы годами ездили отдыхать на «белорусские Мальдивы». И годами их оттуда прогоняли. Живописные, но опасные карьеры под Волковыском очень долго просили открыть для туристов, и вот в прошлом году администрация Красносельского завода объявила о намерении организовать маршрут и взять промышленный туризм региона в свои руки. Прошло больше полугода с того момента, и сегодня наконец все практически готово. Как рассказали Onliner в «Красносельскстройматериалах», пускать туристов будут уже в этом году.

Сейчас руководство завода разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки. Маршрут для туристов уже построен: посетителям будут устраивать экскурсию по музею, потом показывать сами карьеры со смотровой площадки и предлагать остановиться в заводском санатории.













Пускать туристов будут только группами и только под присмотром: запрет на прогулку по берегам снят не будет. Такой вариант вряд ли устроит большинство: многие приезжали на меловые карьеры с палатками, купались и загорали на белых пляжах. Однако на предприятии считают, что такой вариант невозможен.

— Вопрос безопасности для нас стоит на первом месте. Пока туристов здесь нет, вопрос будет актуален ближе к маю. В целом маршрут уже готов. Когда проработаем оставшиеся вопросы, сможем пускать группы. Если все хорошо, это случится уже в 2021 году, — рассказал Onliner заместитель генерального директора Геннадий Найдюк.