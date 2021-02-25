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Среди 10 самых поставляемых смартфонов 2020 года пять мобильников Apple и четыре Samsung

25.02.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитическая компания Omdia опубликовала список смартфонов с наибольшим объемом поставок по итогам 2020 года. В список вошли пять моделей Apple iPhone, а также четыре аппарата Samsung. Возглавляет рейтинг iPhone 11, за которым следуют iPhone SE (2020) и iPhone 12.

Далее по списку значатся:

Таким образом, определенную исключительность обрел смартфон Xiaomi, точнее почти самостоятельный бренд Redmi — Note 9 Pro.

По данным Omdia, в торговые сети отгрузили 64,8 млн iPhone 11, iPhone SE продался тиражом 24,2 млн, iPhone 12 — 23,3 млн, iPhone 12 Pro Max — 16,8 млн, iPhone 12 Mini — 14,8 млн, Galaxy A51 — 23,2 млн, Galaxy A21s – 19,4 млн, Galaxy A01 — 16,9 млн, Galaxy A11 — 15,3 млн, Redmi Note 9 Pro — 15 млн.

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Аналитическая компания Omdia опубликовала список смартфонов с наибольшим объемом поставок по итогам 2020 года. В список вошли пять моделей Apple iPhone, а также четыре...
 
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