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Среди 10 самых поставляемых смартфонов 2020 года пять мобильников Apple и четыре Samsung
Источник материала: Onliner
Аналитическая компания Omdia опубликовала
Далее по списку значатся:
Таким образом, определенную исключительность обрел смартфон Xiaomi, точнее почти самостоятельный бренд Redmi — Note 9 Pro.
По данным Omdia, в торговые сети отгрузили 64,8 млн iPhone 11, iPhone SE продался тиражом 24,2 млн, iPhone 12 — 23,3 млн, iPhone 12 Pro Max — 16,8 млн, iPhone 12 Mini — 14,8 млн, Galaxy A51 — 23,2 млн, Galaxy A21s – 19,4 млн, Galaxy A01 — 16,9 млн, Galaxy A11 — 15,3 млн, Redmi Note 9 Pro — 15 млн.
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