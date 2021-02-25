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Похитили багаж в аэропорту, переоделись, поехали в Минск, выпили и попались

25.02.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. По прилете в белорусский аэропорт он не смог найти свой багаж, стоимость которого оценивалась в 100 тысяч российских рублей. 46-летний мужчина обратился за помощью к сотрудникам аэропорта, а те в милицию.

Похитители — двое жителей Украины 30 и 35 лет — летели тем же рейсом, что и россиянин, сообщает пресс-служба МВД. Увидев одиноко стоящий багаж у ленты, забрали себе и уехали в столицу. Перед этим переоделись в похищенные из багажа вещи, чтобы «обмануть» камеры видеонаблюдения. Вечером в Минске затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны сотрудниками милиции и привлечены к административной ответственности.

Следователи признали иностранцев подозреваемыми по уголовному делу за хищение. Сейчас они находятся в ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. По прилете в белорусский аэропорт он не смог найти свой багаж, стоимость которого оценивалась в...
 
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