Похитили багаж в аэропорту, переоделись, поехали в Минск, выпили и попались

Источник материала: Onliner

Гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. По прилете в белорусский аэропорт он не смог найти свой багаж, стоимость которого оценивалась в 100 тысяч российских рублей. 46-летний мужчина обратился за помощью к сотрудникам аэропорта, а те в милицию.

Похитители — двое жителей Украины 30 и 35 лет — летели тем же рейсом, что и россиянин, сообщает пресс-служба МВД. Увидев одиноко стоящий багаж у ленты, забрали себе и уехали в столицу. Перед этим переоделись в похищенные из багажа вещи, чтобы «обмануть» камеры видеонаблюдения. Вечером в Минске затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны сотрудниками милиции и привлечены к административной ответственности.

Следователи признали иностранцев подозреваемыми по уголовному делу за хищение. Сейчас они находятся в ИВС.