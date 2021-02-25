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Похитили багаж в аэропорту, переоделись, поехали в Минск, выпили и попались
Источник материала: Onliner
Гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. По прилете в белорусский аэропорт он не смог найти свой багаж, стоимость которого оценивалась в 100 тысяч российских рублей. 46-летний мужчина обратился за помощью к сотрудникам аэропорта, а те в милицию.
Похитители — двое жителей Украины 30 и 35 лет — летели тем же рейсом, что и россиянин,
Следователи признали иностранцев подозреваемыми по уголовному делу за хищение. Сейчас они находятся в ИВС.
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Гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. По прилете в белорусский аэропорт он не смог найти свой багаж, стоимость которого оценивалась в...
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