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Ребенок выбежал из-за автобуса прямо под колеса автомобиля (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера днем на улице Машерова в Лиде случилось ДТП с участием ребенка. Как сообщили в ГАИ Гродненской области, 12-летний мальчик, выйдя из автобуса, решил пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. Его сбила машина.
Мальчик обошел автобус спереди и выбежал на проезжую часть. В этот момент мимо стоящего на остановочном пункте автобуса проезжал автомобиль Kia. Момент наезда попал на видео.
— После ДТП для обследования несовершеннолетнего госпитализировали в учреждение здравоохранения, — сообщили в Госавтоинспекции. — По факту произошедшего назначена проверка.
В ГАИ призвали родителей еще раз напомнить детям о том, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу. А обходить автобус крайне опасно: из-за его габаритов пешеход совершенно незаметен для водителя.
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Вчера днем на улице Машерова в Лиде случилось ДТП с участием ребенка. Как сообщили в ГАИ Гродненской области, 12-летний мальчик, выйдя из автобуса, решил пересечь...
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