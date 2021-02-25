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Ребенок выбежал из-за автобуса прямо под колеса автомобиля (видео)

25.02.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем на улице Машерова в Лиде случилось ДТП с участием ребенка. Как сообщили в ГАИ Гродненской области, 12-летний мальчик, выйдя из автобуса, решил пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. Его сбила машина.

Мальчик обошел автобус спереди и выбежал на проезжую часть. В этот момент мимо стоящего на остановочном пункте автобуса проезжал автомобиль Kia. Момент наезда попал на видео.

— После ДТП для обследования несовершеннолетнего госпитализировали в учреждение здравоохранения, — сообщили в Госавтоинспекции. — По факту произошедшего назначена проверка.

В ГАИ призвали родителей еще раз напомнить детям о том, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу. А обходить автобус крайне опасно: из-за его габаритов пешеход совершенно незаметен для водителя.

Ребенок выбежал из-за автобуса прямо под колеса автомобиля (видео)

 

Ребенок выбежал из-за автобуса прямо под колеса автомобиля (видео)

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Вчера днем на улице Машерова в Лиде случилось ДТП с участием ребенка. Как сообщили в ГАИ Гродненской области, 12-летний мальчик, выйдя из автобуса, решил пересечь...
 
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