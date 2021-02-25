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Собаки изо всех сил пытались достать примерзшую игрушку. Вот что у них вышло
Источник материала: Tut.by
Морозы продолжают доставлять многим неудобства и становятся причиной забавных ситуаций. На этот раз не повезло двум собакам, которые очень хотели поиграть с мячиком: он буквально примерз к земле. Четвероногие друзья всеми силами пытались оторвать его от травы. Но вот что у них вышло.
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