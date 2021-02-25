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У Тимы Белорусских вышел новый клип. И в нем вы не узнаете исполнителя «Витаминки» и «Незабудки»
Источник материала: Tut.by
У минского исполнителя Тимы Белорусских вышел новый клип. Это ролик на свежий трек исполнителя «Тает еще». Видео
«Тает еще» — новый трек Тимы Белорусских, который появился на цифровых площадках в один день с клипом. Ролик снимался в Минске: в нем узнается центр столицы, например, локация за кинотеатром «Москва» на Немиге. Снят он в непривычной для Белорусских стилистике: пустующих смотровых площадок, мрачных высоток, которые еще и сюрреалистично двигаются. Фанаты посчитали, что новый стиль артисту идет, а также оценили новое звучание.
В конце января Тима
Напомним, что этой зимой Тима выпустил соместный трек с российским рэп-исполнителем OG Buda «Потерял себя», записанный в поджанре хип-хопа дрилл.
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У минского исполнителя Тимы Белорусских вышел новый клип. Это ролик на свежий трек исполнителя «Тает еще». Видео появилось на YouTube-канале артиста.
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