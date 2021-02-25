У Тимы Белорусских вышел новый клип. И в нем вы не узнаете исполнителя «Витаминки» и «Незабудки»

Источник материала: Tut.by

У минского исполнителя Тимы Белорусских вышел новый клип. Это ролик на свежий трек исполнителя «Тает еще». Видео появилось на YouTube-канале артиста.

«Тает еще» — новый трек Тимы Белорусских, который появился на цифровых площадках в один день с клипом. Ролик снимался в Минске: в нем узнается центр столицы, например, локация за кинотеатром «Москва» на Немиге. Снят он в непривычной для Белорусских стилистике: пустующих смотровых площадок, мрачных высоток, которые еще и сюрреалистично двигаются. Фанаты посчитали, что новый стиль артисту идет, а также оценили новое звучание.

В конце января Тима выпустил в Instagram сниппет на этот трек. Его просмотрели около 380 тысяч раз.

Напомним, что этой зимой Тима выпустил соместный трек с российским рэп-исполнителем OG Buda «Потерял себя», записанный в поджанре хип-хопа дрилл.