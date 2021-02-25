«Они только успели поставить машину на платформу». Минчанин отказался платить за эвакуацию и вот чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

Минчанин Алексей (имя изменено — прим. ред.) утром 2 февраля увидел в окно, как его машину грузят на эвакуатор, но успел выскочить из подъезда. Автомобиль не увезли, но при этом служба эвакуации потребовала деньги за «оказанную услугу». Водитель платить отказался. AUTO.TUT.BY разбирался, чем закончилась эта история и кто в ней прав.





— Вечером моя девушка припарковалась во дворе рядом с подъездом. Не буду спорить, с точки зрения ПДД парковка была неправильной. Видимо, утром кто-то из жителей сообщил об этом в ГАИ. Потому что около 9.30 — 9.40 утра мы с моей девушкой случайно увидели в окно, что нашу машину грузят на эвакуатор. Девушка побежала к машине первой, а я буквально на несколько минут задержался дома — решил сразу выяснить, как и в каких случаях происходит эвакуация, - вспоминает события того утра Алексей.

Первым делом молодые люди обратились к сотруднику ГАИ, который сидел в автомобиле.

— Сотрудник ГАИ попросил у меня, как у собственника, техпаспорт. А мы попросили акт осмотра автомобиля, но его нам не показали.

Тогда Алексей настоял на том, чтобы вызвали другой экипаж. Водитель был уверен: при составлении акта осмотра транспортного средства должны присутствовать либо собственник, либо двое понятых.





— Я поинтересовался: имел ли право кто-то погружать мою машину на эвакуатор без присутствия понятых и составления акта осмотра транспортного средства? Сотрудник ГАИ ответил, что надо разбираться, но если понятых не было, то это нарушение. А на счет акта осмотра сказали, что его составляет ГАИ, а копия отдается в том числе эвакуаторщику. В итоге пришли к тому, что если я согласен со штрафом и готов его оплатить, то машину снимают с эвакуатора, и платить за эвакуацию не нужно.

Постановление за неправильную парковку оформили на девушку. После этого, по словам Алексея, к ней подошел водитель эвакуатора и дал какую-то бумагу на подпись. Это был акт приема-передачи транспортного средства при неисполненном обязательстве по возмещению расходов.

— Я не сразу понял, что это за документ, но глаз зацепился за последний пункт, где было написано, что затраты в размере 63 рублей не возмещены. Я спросил у инспектора ГАИ, что это такое. Он ответил, что это какой-то внутренний документ службы эвакуации. Но уточнил, что оплата за эвакуацию, если транспортное средство не было помещено на штрафстоянку, не допускается.

Акт подписывать не стали, а Алексей позвонил в юридический отдел службы «Белспецавтоэвакуация» и записался на прием к директору предприятия.

— Внятных ответов, почему я должен платить за эвакуацию, так и не удалось добиться. Все сводилось к тому, что решать будет суд. У них логика была такая — раз есть нарушение правил парковки и уплачен штраф, то я, как собственник автомобиля, должен заплатить еще и за то, что мой автомобиль подняли на эвакуатор и потом опустили обратно. Ведь ГАИ было принято решение вызвать эвакуатор, он приехал, сделал какую-то работу.

Алексей написал жалобу в адрес ООО «Белспецавтоэвакуация», через несколько дней получил ответ. Платить за эвакуацию все-таки не нужно.



Мы публикуем лишь последний абзац из ответа на жалобу. В нем ООО «Белспецавтоэвакуация» отказалось от претензий к Алексею

Комментарий юриста: "Услуга оказана, если транспортное средство доставили на штрафстоянку"

Поскольку в подобной ситуации могут оказаться многие водители, мы попросили прокомментировать ее юриста Степана Данилевича.

— В соответствии с действующим законодательством в рассматриваемом случае Алексей в принципе не должен был оплачивать указанные услуги. Решение о принудительной отбуксировке (эвакуации) на охраняемую стоянку транспортного средства согласно ч. 1 ст. 8.10 ПИКоАП принимает работник ГАИ, при условии, что водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него. Следовательно, и решение о неприменении такой меры обеспечения административного процесса принимает также работник ГАИ.

В данном случае работник ГАИ, несмотря на начало принудительной эвакуации автомобиля, принял решение не доставлять его на платную стоянку и вынес постановление о наложении административного взыскания в порядке ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП, позволяющем не составлять протокол об административном правонарушении.

Указ президента от 17.01.2013 № 36 «О некоторых вопросах принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортных средств» предписывает местным исполнительным и распорядительным органам утвердить тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке.

Решением Мингорисполкома от 19.09.2019 № 2915 установлен тариф на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор, который на сегодня составляет 63 рубля.





— Отдельно тарифы на погрузочные и разгрузочные работы при этом Мингорисполкомом не установлены. Более того, указанным решением Мингорисполкома в качестве единицы измерения выполненных работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку установлена «доставка». Следовательно, обязанность оплаты указанных услуг у водителя возникает только после доставки эвакуируемого транспортного средства на охраняемую стоянку.

Степан Данилевич также обратил внимание, что в ответе ООО «Белспецавтоэвакуация» упоминается протокол осмотра транспортного средства (с номером и датой составления) и утверждается, что он составлен в соответствии с требованиями законодательства. Вместе с тем Алексей утверждает, что располагает доказательствами об отсутствии понятых при эвакуации его автомобиля.

— Чтобы разрешить это противоречие, в соответствии «Законом об обращениях граждан и юридических лиц» Алексей вправе ознакомиться в ООО «Белспецавтоэвакуация» с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению его обращения.

Также юрист замечает, что существуют прецеденты, когда в подобных случаях суды принимали решения в пользу эвакуационной организации. А также имеется опубликованная позиция прокуратуры г. Минска о том, что начало погрузки и составление протокола осмотра автомобиля уже считаются принудительной отбуксировкой, и за это придется платить. Однако данная позиция не основана на нормах права.

— Более того, в п. 20 Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утвержденной постановлением Совета Министров от 17.10.2014 № 986, закреплено, что взимание платы с собственника (владельца) транспортного средства за отбуксировку транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку не допускается. Данный случай не будет являться мерой обеспечения административного процесса, но определенная аналогия очевидна, — заключает юрист.

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