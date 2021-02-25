Погода в СНГ: коммунальщики Бишкека едва справляются с выпавшим снегом, в Беларуси по-весеннему тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества погода не перестает удивлять: после продолжительного потепления в некоторых республиках резко похолодало и выпал снег. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Под снежным одеялом: в Алматы ночью начался мощный снегопад. На дорогах и дворах образовались сугробы. Высота снежного покрова составляет 20 сантиметров. В горных районах – до 35. Коммунальные службы города чистят улицы и посыпают противогололедными реагентами тротуары, автобусные остановки и проезжую часть. В работе задействованы около 1,5 тысячи человек и более полусотни единиц техники.

Кыргызстан

Снегопад и заморозки. Февраль поражает жителей Бишкека неустойчивой погодой. Термометры показывают минус девять, а улицы города вновь покрылись снежной кашей. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На линии 25 снегоуборочных машин и спецтехники. Это весь автопарк коммунального предприятия. В первую очередь чистят центральные улицы города. За ночь на обработку улиц израсходовали больше 500 тонн соли.

«Мы были готовы к снегопаду, но все равно сказывается нехватка техники. Работаем со вчерашнего вечера без перерывов. Резервных бригад нет. Сегодня до вечера должны закончить уборку. Пока на дорогах есть снег, останавливаться не будем», –сказал начальник Дорожно-эксплуатационного управления Бишкека Туратбек Касымбаев.

Азербайджан

В столице Азербайджана держится минусовая температура. На улицах лежит снег. Общественный транспорт нормализовал свою работу. Однако после ночных морозов на дорогах гололедица. Полиция просит водителей без надобности не выезжать в город. По прогнозам синоптиков, минусовая температура в столице продержится до пятницы. В горных районах страны снегопад продолжается.

Таджикистан

В Душанбе идет снег. Температура днем опустится до трех градусов мороза. Резко похолодало и в регионах, что плохо для сельскохозяйственных культур, декоративных растений и фруктовых деревьев. Цветение только началось, и декхане надеются, что в ближайшее время в Таджикистане потеплеет и плодовые сохранят все бутоны.

Армения

Последние дни февраля в Армении будут по-весеннему теплыми, в столице днем плюс восемь. В самом южном регионе Сюнике воздух прогреется до 15 градусов тепла. Зима из республики уходит с осадками, дождями на юге страны и снегом в горных районах.

Беларусь

В Беларусь приходит весна. Сегодня в стране – 13 градусов тепла, в некоторых областях небольшой дождь. После ночных заморозков на отдельных участках дорог возможна гололедица. Из-за снежной и холодной зимы перелетные птицы возвращаются в страну на три недели позже обычного. Орнитологи заметили жаворонков, чибисов и серых гусей.