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Погода в СНГ: коммунальщики Бишкека едва справляются с выпавшим снегом, в Беларуси по-весеннему тепло
25.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В странах Содружества погода не перестает удивлять: после продолжительного потепления в некоторых республиках резко похолодало и выпал снег. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Под снежным одеялом: в Алматы ночью начался
Кыргызстан
Снегопад и заморозки. Февраль поражает жителей Бишкека неустойчивой погодой. Термометры показывают минус девять, а улицы города вновь покрылись снежной кашей. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На линии 25 снегоуборочных машин и спецтехники. Это весь автопарк коммунального предприятия. В первую очередь чистят центральные улицы города. За ночь на обработку улиц израсходовали больше 500 тонн соли.
Азербайджан
В столице Азербайджана держится минусовая температура. На улицах лежит снег. Общественный транспорт нормализовал свою работу. Однако после ночных морозов на дорогах гололедица. Полиция просит водителей без надобности не выезжать в город. По прогнозам синоптиков, минусовая температура в столице продержится до пятницы. В горных районах страны снегопад продолжается.
Таджикистан
В Душанбе идет снег. Температура днем опустится до трех градусов мороза. Резко похолодало и в регионах, что плохо для сельскохозяйственных культур, декоративных растений и фруктовых деревьев. Цветение только началось, и декхане надеются, что в ближайшее время в Таджикистане потеплеет и плодовые сохранят все бутоны.
Армения
Последние дни февраля в Армении будут по-весеннему теплыми, в столице днем плюс восемь. В самом южном регионе Сюнике воздух прогреется до 15 градусов тепла. Зима из республики уходит с осадками, дождями на юге страны и снегом в горных районах.
Беларусь
В Беларусь приходит весна. Сегодня в стране – 13 градусов тепла, в некоторых областях небольшой дождь. После ночных заморозков на отдельных участках дорог возможна гололедица. Из-за снежной и холодной зимы перелетные птицы возвращаются в страну на три недели позже обычного. Орнитологи заметили жаворонков, чибисов и серых гусей.
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Погода в СНГ: коммунальщики Бишкека едва справляются с выпавшим снегом, в Беларуси по-весеннему тепло
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24»
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