tut.by Суд признал всех десятерых "виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций", передает





Трем обвиняемым назначили «домашнюю химию»: по полтора года для 25-летней учительницы иностранных языков Марины Глазовой и Ярослава Ярошука, 20-летняя студентка третьего курса филфака БГУ Марина Сирецан получила год.





Федоренко, Колпачика, Якубука, Денисенко, Литвина суд отправил на «обычную» химию (в исправительное учреждение открытого типа) на полтора года, Максима Жарова и Вадима Вороновича — на два года.





Во время оглашения приговора кому-то из родственников обвиняемых стало плохо — женщине вызвали скорую.





После оглашения кто-то в зале крикнул: «Жыве Беларусь!»





Напомним, «Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Всего по нему проходят около 50 фигурантов.





Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами по 10 человек.





Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено.





Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.