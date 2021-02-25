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Беларуска спросила у исполкома про использование белого и красного цветов в быту
Источник материала: Партизан
Белоруска спросила у исполкома: каким нормативным правовым актом регламентируется использование белого и красного цветов в быту?
Вот, что ей ответили.
"Предметы в цветовой гамме белого и красного не являются символикой и законодательством их использование не регламентировано".
Но...
При наличии других факторов... цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения".
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Белоруска спросила у исполкома: каким нормативным правовым актом регламентируется использование белого и красного цветов в быту?
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