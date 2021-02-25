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Беларуска спросила у исполкома про использование белого и красного цветов в быту

25.02.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска спросила у исполкома: каким нормативным правовым актом регламентируется использование белого и красного цветов в быту?

Вот, что ей ответили.

"Предметы в цветовой гамме белого и красного не являются символикой и законодательством их использование не регламентировано".

Но...

При наличии других факторов... цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения".


фото: @euroradio
 
 
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Белоруска спросила у исполкома: каким нормативным правовым актом регламентируется использование белого и красного цветов в быту?
 
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