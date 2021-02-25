"Одноклассники били по голове и животу ногами" После августа-2020 резко выросла агрессивность среди школьников

увеличилось в три раза. Сообщения о жестокости одноклассников стали чаще встречаться среди причин получения повреждений у детей, пишет hrodna.life Число обращений по поводу школьных травм в Гродненской областной детской клинической больницеСообщения о жестокости одноклассников стали чаще встречаться среди причин получения повреждений у детей, пишет





Учет детских травм в садиках, школах, оздоровительных лагерях, колледжах и лицеях врачи ведут последние шесть лет. До 2020 года в приемном отделении Гродненской областной детской клинической больницы обычно регистрировали по 8−12 таких обращений в месяц.





С осени 2020 количество травм утроилось

Начиная с осени 2020 года количество количество школьных травм выросло в 2,5−3 раза. В октябре 2020 года медики зарегистрировали 17 обращений, в ноябре — 22, в декабре — уже 30. Рекорд был установлен в январе 2021 года — 34 пациента.





Данные были опубликованы 16 февраля на сайте Гродненской областной детской клинической больницы. В заметке отмечалось, что изменились и обстоятельства получения травм:





с 2020 года на слуху другие обстоятельства: „одноклассник выкрутил руку“, „били одноклассники по голове и животу ногами“, „подрался с одноклассником“, толкнула одноклассница», «ударил одноклассник в нос», «ударил одноклассник пакетом с обувью по голове 30 раз», «напали с ножом в колледже», - пишет в заметке зав. приемным отделением УЗ «ГОДКБ» О. М. Воронцова. «Чаще всего школьники получают травмы на уроках физкультуры, но: „одноклассник выкрутил руку“, „били одноклассники по голове и животу ногами“, „подрался с одноклассником“, толкнула одноклассница», «ударил одноклассник в нос», «ударил одноклассник пакетом с обувью по голове 30 раз», «напали с ножом в колледже», -в заметке зав. приемным отделением УЗ «ГОДКБ» О. М. Воронцова.





Любопытно, что после публикации данного материала информация с сайта больницы исчезла. Также утром 24 февраля в редакцию hrodna.life позвонили из больницы с настойчивым требованием удалить новость из-за якобы негатива и вреда для репутации школ.





Однако утром 25 февраля информация вернулась на страницу больницы.



