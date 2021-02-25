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"Одноклассники били по голове и животу ногами" После августа-2020 резко выросла агрессивность среди школьников
Источник материала: Партизан
Статистика по школьным травмам начиная с осени 2020 года резко пошла вверх. Психологи говорят, что беспрецедентная жестокость правящего режима в отношении граждан отразилась и на детях.
этой осенью беларуские дети играли в "людей и ОМОН"
Число обращений по поводу школьных травм в Гродненской областной детской клинической больнице увеличилось в три раза. Сообщения о жестокости одноклассников стали чаще встречаться среди причин получения повреждений у детей, пишет
Учет детских травм в садиках, школах, оздоровительных лагерях, колледжах и лицеях врачи ведут последние шесть лет. До 2020 года в приемном отделении Гродненской областной детской клинической больницы обычно регистрировали по 8−12 таких обращений в месяц.
С осени 2020 количество травм утроилось
Начиная с осени 2020 года количество количество школьных травм выросло в 2,5−3 раза. В октябре 2020 года медики зарегистрировали 17 обращений, в ноябре — 22, в декабре — уже 30. Рекорд был установлен в январе 2021 года — 34 пациента.
Данные были опубликованы 16 февраля на сайте Гродненской областной детской клинической больницы. В заметке отмечалось, что изменились и обстоятельства получения травм:
«Чаще всего школьники получают травмы на уроках физкультуры, но с 2020 года на слуху другие обстоятельства: „одноклассник выкрутил руку“, „били одноклассники по голове и животу ногами“, „подрался с одноклассником“, толкнула одноклассница», «ударил одноклассник в нос», «ударил одноклассник пакетом с обувью по голове 30 раз», «напали с ножом в колледже», -
Любопытно, что после публикации данного материала информация с сайта больницы исчезла. Также утром 24 февраля в редакцию hrodna.life позвонили из больницы с настойчивым требованием удалить новость из-за якобы негатива и вреда для репутации школ.
Однако утром 25 февраля информация вернулась на страницу больницы.
Психолог: Это связано с напряжением в обществе
«Обычно такое поведение появляется у ребенка в тех случаях, когда есть агрессия, направленная на него самого. Это может быть воздействие со стороны семьи или школьного окружения, пояснила Hrodna.life психолог, заведующая кафедрой клинической и консультативной психологии БГПУ Оксана Шульга. — Нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, смотреть обстановку в семье и школе. В школьном коллективе такое может происходить, если не установлены четкие правила поведения и есть безнаказанность».
Тот факт, что статистика резко выросла осенью, отражает напряжение в обществе, считает Оксана Шульга:
"Чем выше уровень насилия, тем больше это сказывается на психологическом состоянии людей. Родители, учителя, другие взрослые находятся в напряжении. Кто-то об этом говорит, кто-то молчит, кто-то сдерживается. Если нет возможности проговорить, проработать негативные эмоции, они будут проявляться на поведенческом уровне.
Все это мы транслируем детям. Школьники еще не умеют управлять своим поведением, контролировать злость и агрессию, поэтому на них эта ситуация сказывается больше всего".
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"Одноклассники били по голове и животу ногами" После августа-2020 резко выросла агрессивность среди школьников
Статистика по школьным травмам начиная с осени 2020 года резко пошла вверх. Психологи говорят, что беспрецедентная жестокость правящего режима в отношении граждан...
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