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В Жлобине задержан директор строймагазина - он поддержал национальную забастовку

25.02.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жлобине арестован Сергей Перфильев — директор магазина «СтройПрактик», который в октябре поддержал национальную забастовку. Об этом стало известно Сильным новостям сразу от нескольких источников.



Перфильева задержали еще две недели назад, его поместили в гомельское СИЗО. Мужчине инкриминируют «участие в массовых беспорядках» 9 августа 2020-го.

Претензии к строительному магазину и его руководству начались сразу после 26 октября, когда организация поддержала Народный ультиматум Тихановской. К Перфильеву зачастили проверки, он старательно устранял все замечания, но тщетно — арендодатель сообщил о прекращении с ним договорных отношений, которые благополучно длились уже восемь лет. Перфильева лишили помещения.

Предприниматель не отчаялся. Он сообщил «Сильным новостям», что нашел уже ИПэшника, который готов выручить его компанию, переезд должен был состояться в 20-х числах февраля, но случилось задержание.

Как поясняют на источники, «последней каплей терпения городских властей и милиции» стало интервью Перфильева одному из изданий, где он рассказал о своем «присутствии» 9 августа на площади. 

Тогда, к слову, жлобинчанину силовики разбили голову, о чем он подробно рассказал журналистам. Теперь ему инкриминируют «массовые беспорядки».

На данный момент известно, что уже нескольких жлобинчан, которые общались с Перфильевым в период с 9 по 11 августа, вызывали на допрос — людей выискивают по телефонным звонкам.
 
 
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В Жлобине арестован Сергей Перфильев — директор магазина «СтройПрактик», который в октябре поддержал национальную забастовку. Об этом стало известно Сильным...
 
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