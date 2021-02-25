«Гомель» обыграл «Городничанку» в матче женского первенства Беларуси по гандболу

Источник материала: ОНТ

В женском чемпионате Беларуси по гандболу состоялись три матча. «Гомель» в гостях не без труда переиграл «Городничанку» – 26:23.

В двух других встречах игрового дня победы также отпраздновали гости. «Березина» переиграла «Звезду» со счетом – 28:24, а «Витебчанка» нанесла девятнадцатое поражение в сезоне Сборной-2004 (года) – 36:28. В турнирной таблице «Гомель» догнал БНТУ-БелАЗ, теперь у команд по 34 очка. На третьей позиции идет брестский клуб «Берестье».

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