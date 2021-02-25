«Реал-Мадрид» победил «Аталанту» в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Еще два матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов завершились накануне.

Мадридский «Реал» в гостях победил итальянскую «Аталанту» – 1:0. Победный мяч в составе королевского клуба провел Ферлан Менди. Отметим, что «Аталанта» с 17-й минуты играла вдесятером после удаления Ремо Фройлера. Серьезный шаг к выходу в четвертьфинал сделал «Манчестер Сити», обыгравший «Боруссию» из Менхенгладбаха — 2:0. Эта встреча прошла на нейтральном поле в Будапеште. За английскую команду отличились Бернарду Силва и Габриэль Жезус.

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