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Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют на три недели
Источник материала: ОНТ
Минский метрополитен
В связи с проведением ремонтных работ выход №1-2 станции «Октябрьская» (на стороне ресторана «IL Патио») будет полностью закрыт.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Фото: Минский метрополитен
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Минский метрополитен информирует, что с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход №1-2 станции «Октябрьская». В связи с проведением ремонтных работ...
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