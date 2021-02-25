Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют на три недели

Источник материала: ОНТ

Минский метрополитен информирует , что с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход №1-2 станции «Октябрьская».

В связи с проведением ремонтных работ выход №1-2 станции «Октябрьская» (на стороне ресторана «IL Патио») будет полностью закрыт.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Фото: Минский метрополитен

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