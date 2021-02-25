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Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве
Источник материала: ОНТ
Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и едином воздушном пространстве.
Эти соглашения были одним из механизмов, который позволял сохранить преемственность политики в авиационной сфере со времён СССР. Участники договора создали Совет по авиации и, а также Межгосударственный авиационный комитет. Теперь Киев окончательно отказался от такого сотрудничества. Это уже не первое соглашение в СНГ, из которого выходит Украина – в последнее время страна больше ориентируется на Запад в вопросах авианавигации и сертификации авиатехники.
Тем не менее, рабочее взаимодействие между авиадиспетчерами Беларуси и Украины, а также России и Украины сохраняется, когда самолёты пересекают воздушные границы стран.
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Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и едином воздушном пространстве. Эти соглашения были одним из механизмов, который позволял сохранить...
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