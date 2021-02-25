ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Список постоянных членов Совбеза Беларуси могут расширить

25.02.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. В Беларуси хотят расширить список постоянных членов Совета безопасности, об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович после встречи с президентом в четверг.

Он сказал, что предложил президенту добавить в состав постоянных членов Совета безопасности еще три должностных лица: министра обороны, министра внутренних дел, а также председателя Комитета государственной безопасности. Соответствующий проект указа будет подготовлен в ближайшее время.

Лукашенко высказался о работе Совета безопасности>>

Сейчас постоянными членами Совбеза являются премьер-министр (Роман Головченко), председатели Палаты представителей (Владимир Андрейченко) и Совета Республики (Наталья Кочанова), глава Администрации Президента (Игорь Сергеенко), государственный секретарь Совета безопасности (Александр Вольфович).

Членами также являются министр обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, председатели КГБ и КГК, генеральный прокурор, а также председатель Следственного комитета.

Встреча Александра Лукашенко с Александром Вольфовичем о работе Совета безопасности состоялась 25 февраля во Дворце независимости. Президент Беларуси обозначил необходимость "дошлифовать" ряд документов, регулирующих функционирование Совбеза. При этом он заявил о желании изучить опыт России, Казахстана и других стран по выстраиванию работы аналогичных структур.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в Совет безопасности входят пять человек: премьер-министр, председатели нижней и верхней палат белорусского парламента, глава Администрации президента и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реальная инфляция для россиян превысила официальную в четыре раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by