Список постоянных членов Совбеза Беларуси могут расширить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. В Беларуси хотят расширить список постоянных членов Совета безопасности, об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович после встречи с президентом в четверг.

Он сказал, что предложил президенту добавить в состав постоянных членов Совета безопасности еще три должностных лица: министра обороны, министра внутренних дел, а также председателя Комитета государственной безопасности. Соответствующий проект указа будет подготовлен в ближайшее время.

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Сейчас постоянными членами Совбеза являются премьер-министр (Роман Головченко), председатели Палаты представителей (Владимир Андрейченко) и Совета Республики (Наталья Кочанова), глава Администрации Президента (Игорь Сергеенко), государственный секретарь Совета безопасности (Александр Вольфович).

Членами также являются министр обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, председатели КГБ и КГК, генеральный прокурор, а также председатель Следственного комитета.

Встреча Александра Лукашенко с Александром Вольфовичем о работе Совета безопасности состоялась 25 февраля во Дворце независимости. Президент Беларуси обозначил необходимость "дошлифовать" ряд документов, регулирующих функционирование Совбеза. При этом он заявил о желании изучить опыт России, Казахстана и других стран по выстраиванию работы аналогичных структур.

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