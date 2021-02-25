Католикам Витебска запретили хлопать в костелах и обязали стоять на коленях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Новый декрет витебского епископа Олега Буткевича обязал прихожан причащаться на коленях и запретил аплодисменты в костелах региона во время проведения литургии.

Как рассказал Sputnik канцлер Витебской Епархии Виктор Мисевич, декрет уже вступил в силу и будет действовать бессрочно. Его требования распространяются на все 94 официальных прихода.

Ксендз также напомнил, что принятие причастия на коленях во все времена было обычным действием. Но до нового декрета прихожане могли выбирать, как это делать: стоя или на коленях. Теперь такой возможности нет.

"Ограничения должны помочь прихожанам костела глубже переживать литургию", - пояснил канцлер Мисевич.

Исключение может быть сделано только для престарелых прихожан и тех, кто болен. Кроме того, причащаться стоя можно будет в случаях, если в приходе мало места или слишком много людей.

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