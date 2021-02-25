Политический кризис в Грузии пошел на новый виток

Источник материала: Sputnik Беларусь

Отставка премьер-министра Грузии и назначение нового, полицейский штурм штаб-квартиры главной оппозиционной партии, массовые протесты в центре столицы, осуждающие заявления западных стран – таков краткий перечень событий последней недели.

С чего все началось

Текущие процессы – продолжение уже весьма давнишней истории о массовых беспорядках в июне 2019 года, когда грузинская оппозиция устроила скандал из-за участия российской делегации в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, проходившем в Тбилиси. Одним из главных вдохновителей и организаторов тех событий, среди которых имела место и попытка штурма парламента, стал Никанор Мелия, депутат и лидер партии "Единое национальное движение" (ее основатель – Михаил Саакашвили).

И вот уже более полутора лет грузинское государство пытается добиться, чтобы политик ответил за свои тогдашние действия, а среди них правоохранительные органы усмотрели организацию группового насилия. По соответствующей статье ими и было возбуждено уголовное дело.

При этом сам Никанор Мелия делал все от него зависящее, чтобы продемонстрировать свое презрение к закону. Первоначально он был отпущен судом под залог в размере 30 тысяч лари при условии постоянного ношения электронного браслета. Однако он публично – на очередном митинге – снял с себя устройство. Сумма залога для него была увеличена судом дополнительно на 40 тысяч лари, но требуемую сумму депутат не внес.

Что происходит сейчас

Десять дней назад парламент Грузии лишил политика депутатской неприкосновенности, а на следующий день тбилисский суд изменил ему меру пресечения – с залога на предварительное заключение.

Отставка 18 февраля Георгия Гахарии с поста премьер-министра стала следствием разногласий внутри правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" относительно Мелии. Глава правительства полагал неприемлемым задержание политика, поскольку считал, что это спровоцирует дальнейшую эскалацию политической ситуации в стране.

Однако новый премьер-министр Ираклий Гарибашвили оказался сторонником твердой руки, и правоохранителям был отдан приказ выполнить судебное решение о задержании оппозиционера. Это потребовало привлечения значительных сил и заняло около полусуток, так как Никанор Мелия вместе со своими сторонниками, представителями других оппозиционных организаций и журналистами, которые вели трансляцию происходящего, забаррикадировался в офисе своей партии. Забаррикадировался в буквальном смысле этого слова – в частности, дверь в его кабинет была заблокирована большим шкафом. В прямом эфире грузинских СМИ звучали призывы "ко всему демократическому сообществу" от оппозиционеров "остановить наступление в стране пропутинской диктатуры".

Для выполнения поставленной перед ними задачи силовиками были использованы спецсредства, в том числе слезоточивый газ, а штаб-квартира партии фактически разгромлена.

Итоги оказались предсказуемы: в Тбилиси начались акции протеста, а Запад весьма неодобрительно оценил действия грузинских властей.

Реакция извне и внутри страны

Посольство США заявило, что "Грузия сделала шаг назад на своем пути к укреплению демократии". По словам британского посла в Тбилиси, он "шокирован" штурмом партийного офиса и арестом Мелии. А Евросоюз призвал стороны конфликта проявить ответственность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

В свою очередь, власти страны не сомневаются в собственной правоте. Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе специально поблагодарил министра внутренних дел и каждого участвовавшего полицейского за "образцовую операцию" по задержанию Мелии. Он отметил, что это были действия "государства, уважающего собственное достоинство, верховенство закона и права".

Новый премьер-министр страны сделал акцент ровно на том же – на обязанности граждан вне зависимости от политических взглядов соблюдать закон и на подтверждение Грузией своего статуса "правового сильного государства". Ираклий Гарибашвили выразил благодарность главе МВД за "защиту чести государства, стабильности".

Более того, и Гарибашвили, и Кобахидзе провели параллель между современными оппозиционерами и большевиками, чья деятельность ныне подвергается в Грузии проклятиям за советизацию и уничтожение национального суверенитета.

Риски политической нестабильности

Говорить о пророссийскости грузинских властей, разумеется, не приходится. Это не более чем удобный ярлык, который в республике привыкли активно использовать и навешивать друг на друга политики. Максимум, что можно признать за руководством страны, – это несколько меньший уровень русофобии, нежели у их соперников, и заметно большую долю прагматизма.

Зато факт их обращения к государственнической риторике и обвинение противников в разрушительной для страны деятельности действительно примечателен. Ведь те являются рафинированным продуктом западной подготовки политических кадров для постсоветского пространства – и на протяжении довольно долгого времени были гордостью своей страны, ее надеждой на скорое вхождение в "семью цивилизованных западных народов". Тот же Никанор Мелия изучал международные отношения в британском университете, а по основному роду деятельности он и вовсе юрист – что не помешало политику устроить показательное унижение законодательной и судебной систем Грузии.

Внезапное прозрение государственного руководства по поводу опасности "революционных" политических практик, скорее всего, связано с осознанием того, как многое Грузия потеряла и упустила из-за своей склонности к ним. Например, из-за правительственного кризиса в Тбилиси на прошлой неделе в самый последний момент оказалась сорвана очередная трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии (кстати, очевидно, что этот альянс ну никак нельзя назвать пророссийским).

Постоянная политическая нестабильность не только осложняет внутреннее развитие республики, но и ослабляет ее позиции на внешнеполитической арене, предоставляя бонусы и дополнительные рычаги давления партнерам и соседям.

Руководство Грузии пытается прервать порочную традицию раз за разом решать судьбу страны на улицах с помощью беспорядков и скандальных заявлений политиков, игнорирующих закон и правила политической деятельности. Вот результат их усилий далеко не предрешен: опыт показывает, стране легко соскользнуть в колею "цветных революций", громких лозунгов и торжества популизма над правом – выбраться из нее куда сложнее.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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