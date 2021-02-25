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Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 1

25.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 1

Есть люди, которые умеют выбирать и заказывать в интернете. Но чаще всего ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас 15 фото покупок, которые сильно разочаровали.



Когда реальность оказалась совсем не сказочной


Удлиненные пиджаки в моде, говорили они


"Ну а что можно было ожидать от елки за 16 долларов"


"Заказывал пиджак на свадьбу. Женился в итоге в другом костюме"


"Они что, издеваются?"


И близко не похоже


Видать, не доросла еще


"Заказала - носи!"


"Обожаю свои новые кроссовки!"


Они точно покажут пару десятков лишних киллограм


Наушники для человека с очень большой головой


"Никогда не заказывайте виниры в интернете"


"Я была влюблена в это платье, пока не купила его"


Вот что называется "ноги от ушей"


Зато кошка довольна


Фото: 4tololo.ru, ridus.ru, maximonline.ru, ngs.ru, antipriunil.ru, bomba.co, ivona.bigmir.net

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Есть люди, которые умеют выбирать и заказывать в интернете. Но чаще всего ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас 15 фото покупок, которые сильно...
 
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