|
Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 1
Источник материала: ОНТ
Есть люди, которые умеют выбирать и заказывать в интернете. Но чаще всего ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас 15 фото покупок, которые сильно разочаровали.
Фото: 4tololo.ru, ridus.ru, maximonline.ru, ngs.ru, antipriunil.ru, bomba.co, ivona.bigmir.net
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть люди, которые умеют выбирать и заказывать в интернете. Но чаще всего ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас 15 фото покупок, которые сильно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)