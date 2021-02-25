Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 1

Источник материала: ОНТ

Есть люди, которые умеют выбирать и заказывать в интернете. Но чаще всего ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас 15 фото покупок, которые сильно разочаровали.







Когда реальность оказалась совсем не сказочной



Удлиненные пиджаки в моде, говорили они



"Ну а что можно было ожидать от елки за 16 долларов"



"Заказывал пиджак на свадьбу. Женился в итоге в другом костюме"



"Они что, издеваются?"



И близко не похоже



Видать, не доросла еще



"Заказала - носи!"



"Обожаю свои новые кроссовки!"



Они точно покажут пару десятков лишних киллограм



Наушники для человека с очень большой головой



"Никогда не заказывайте виниры в интернете"



"Я была влюблена в это платье, пока не купила его"



Вот что называется "ноги от ушей"



Зато кошка довольна





Фото: 4tololo.ru, ridus.ru, maximonline.ru, ngs.ru, antipriunil.ru, bomba.co, ivona.bigmir.net

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram