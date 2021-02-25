Александр Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совета безопасности

Источник материала: ОНТ

Президент провёл встречу с государственным секретарём Совбеза Александром Вольфовичем, на которой обсуждалась работа Совета безопасности Беларуси, передаёт БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в построении работы Совбеза, следует опираться в том числе на опыт работы аналогичных структур в соседних странах, например, России и Казахстане.

«Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос – Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является Президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности», – подчеркнул Президент.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси и ранее учитывали опыт функционирования советов безопасности в этих странах, однако сейчас возникла необходимость перестроить работу Совбеза в соответствии с существующими в стране условиями.

«Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать», – заявил Президент Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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