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Александр Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совета безопасности
Источник материала: ОНТ
Президент провёл встречу с государственным секретарём Совбеза Александром Вольфовичем, на которой обсуждалась работа Совета безопасности Беларуси,
Александр Лукашенко отметил, что в построении работы Совбеза, следует опираться в том числе на опыт работы аналогичных структур в соседних странах, например, России и Казахстане.
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси и ранее учитывали опыт функционирования советов безопасности в этих странах, однако сейчас возникла необходимость перестроить работу Совбеза в соответствии с существующими в стране условиями.
Фото: БЕЛТА
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Президент провёл встречу с государственным секретарём Совбеза Александром Вольфовичем, на которой обсуждалась работа Совета безопасности...
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