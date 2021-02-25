ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совета безопасности

25.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совета безопасности

Президент провёл встречу с государственным секретарём Совбеза Александром Вольфовичем, на которой обсуждалась работа Совета безопасности Беларуси, передаёт БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в построении работы Совбеза, следует опираться в том числе на опыт работы аналогичных структур в соседних странах, например, России и Казахстане.

«Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос – Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является Президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности», – подчеркнул Президент.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси и ранее учитывали опыт функционирования советов безопасности в этих странах, однако сейчас возникла необходимость перестроить работу Совбеза в соответствии с существующими в стране условиями.

 «Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать», – заявил Президент Беларуси.

Фото: БЕЛТА

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент провёл встречу с государственным секретарём Совбеза Александром Вольфовичем, на которой обсуждалась работа Совета безопасности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист Катерина Борнукова: Скорее всего, мы увидим резкий рост цен в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by