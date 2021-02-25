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В Греции полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и водометами

25.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и водометами

Греческая полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона массового митинга в Афинах. Демонстранты собрались, чтобы поддержать голодовку осужденного убийцы из крайне левой революционной организации.

Димитрис Куфодинас отбывает несколько пожизненных сроков. Он был активным участником организации, которая причастна к 103-м террактам в Европе, Великобритании и США. Куфодинас осужден за участие в 11 убийствах, разбойных нападениях и взрывах. По сообщениям, преступник находится в критическом состоянии после почти месяца голодовки – так он добивается перевода в тюрьму строгого режима, где находятся другие осуждённые по его делу.

Волна демонстраций в знак солидарности с забастовкой осуждённого прокатилась по всей Греции. Только в Афинах арестовано не менее 13 демонстрантов.

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Греческая полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона массового митинга в Афинах. Демонстранты собрались, чтобы поддержать голодовку осужденного...
 
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