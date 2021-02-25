Редкое полотно Винсента ван Гога продадут на аукционе в Париже

Источник материала: ОНТ

Редкую картину ван Гога продадут в Париже – до этого полотно целых сто лет пробыло в частной коллекции.

После показов в Амстердаме и Лондоне холст планируют выставить на торги аукциона Sotheby's. «Уличная сцена на Монмартре» была написана в 1887 году во время «парижского периода» нидерландского художника. Картина увидела свет впервые с 1920 года. Появление на рынке такой работы – очень значимое событие, уверяют искусствоведы. Торги намечены на 25 марта, предварительно картину оценивают в 5-8 миллионов евро.

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