|
Сегодня будет отключено теплоснабжение в некоторых жилых домах и административных зданиях Минска
Источник материала: ОНТ
Для ликвидации повреждения тепловых сетей, филиалом «Минские тепловые сети «РУП «Минскэнерго» будет отключено теплоснабжение в отдельных жилых домах и административных зданиях столицы,
Также похолодает и в некоторых административных зданиях.
Теплоснабжение будет отключено в детских садах, школах и медицинских учреждениях по адресам:
РУП «Минскэнерго» приносит минчанам свои извинения за временные неудобства.
Фото: mycity.mk.ua
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для ликвидации повреждения тепловых сетей, филиалом «Минские тепловые сети «РУП «Минскэнерго» будет отключено теплоснабжение в отдельных жилых домах и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)