Сегодня будет отключено теплоснабжение в некоторых жилых домах и административных зданиях Минска

Источник материала: ОНТ

Для ликвидации повреждения тепловых сетей, филиалом «Минские тепловые сети «РУП «Минскэнерго» будет отключено теплоснабжение в отдельных жилых домах и административных зданиях столицы, передаёт БЕЛТА.

«Отключение теплоснабжения планируется с 9:00 до 16:00 по адресам: ул.Волжская 5; ул.Мичурина 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 23, 25; ул.Омельянюка 5, 7, 15; ул.Орджоникидзе 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23; пр.Партизанский 104, 105,106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128; ул.Социалистическая 7, 15, 17; ул. Трудовая 3, 5, 8; ул. Украинская 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 30, 32, 34, 36; ул.Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 45; ул.Чайкиной 5а, 7, 9, 11, 13, 15; ул.Челюскинцев 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 71, 73; ул.Шоссейная 7, 7а, 9, 11, 13, 17», – сообщили на предприятии.

Также похолодает и в некоторых административных зданиях.

«В их числе строения на ул.Мичурина 1, 3, 3а, 5, 7, 10а; ул.Омельянюка 3, 13, 15в, 17, 18, 19; ул.Орджоникидзе 10; пр.Партизанский 104а, 130, 144; ул.Социалистическая 2, 5, 9, 11, 13, 18, 18а; станции метро «Автозаводская»; ул.Трудовая 1а, 3а, 6, 10; ул.Центральная 1а, 3а, 6, 7б, 8а, 47; ул.Чайкиной 4, 8, 10, 12, 14, 16; ул.Челюскинцев 15; ул.Шоссейная 17а», – информирует филиал «Минские тепловые сети «РУП «Минскэнерго».

Теплоснабжение будет отключено в детских садах, школах и медицинских учреждениях по адресам:

ул.Мичурина 21;

ул.Орджоникидзе 17;

ул.Центральная 7а, 11а, 25;

ул.Чайкиной 5, 11а;

ул.Челюскинцев 26;

пр.Партизанский 112а;

ул.Социалистическая 10.

РУП «Минскэнерго» приносит минчанам свои извинения за временные неудобства.

Фото: mycity.mk.ua

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