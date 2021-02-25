Смертельное ДТП на МКАД: погиб пешеход

Источник материала: ОНТ

Утром 25 февраля водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, совершил наезд на неустановленного пешехода, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, около 6 часов 50 минут 28-летний водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по МКАД со стороны ул.Кижеватова в направлении ул.Казинца и совершил наезд на неустановленного пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, его личность устанавливается.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев.

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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