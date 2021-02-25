|
Смертельное ДТП на МКАД: погиб пешеход
Источник материала: ОНТ
Утром 25 февраля водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, совершил наезд на неустановленного пешехода,
По предварительным данным, около 6 часов 50 минут 28-летний водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по МКАД со стороны ул.Кижеватова в направлении ул.Казинца и совершил наезд на неустановленного пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, его личность устанавливается.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 25 февраля водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, совершил наезд на неустановленного пешехода, информирует УГАИ ГУВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)