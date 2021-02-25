Вопросы патриотического воспитания обсудили на форуме в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Патриотическое воспитание и роль новых медиа в сохранении истории обсудили на форуме в Минске. Коммуникативную площадку организовал Институт пограничной службы.

В дискуссии приняли участие ученые и специалисты в области культуры, образования, руководители молодежных организаций. Как сохранить связь и диалог поколений – тема, по мнению специалистов, актуальная как никогда. Ведь не зря говорят, если страна не занимается своей молодёжью, ей займутся другие «учителя».

Для участников была подготовлена насыщенная программа. Кроме диалоговых площадок, мастер-классы. Выставки о людях, которые сражались за Родину, подготовили Институт пограничной службы и университет информатики и радиоэлектроники.

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