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Внутренний туризм: агроусадеб в Беларуси стало больше
Источник материала: ОНТ
Развивается и агроэкотуризм, который стал своеобразным брендом Беларуси. Количество агроусадеб в прошлом году, несмотря на пандемию, увеличилось.
Сейчас таких зон отдыха в стране порядка трёх тысяч. В 2006 году, когда подписывался указ о льготах для владельцев такого бизнеса, их было всего 34.
Больше всего агроусадеб принимают гостей в Минской и Витебской областях. Прошлый год, в целом, был сложным для туризма, но агронаправление показало рост. Стимулом для дальнейшего развития станет указ Президента, который продлил льготы ещё пять лет. Документ подписан в начале февраля.
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Развивается и агроэкотуризм, который стал своеобразным брендом Беларуси. Количество агроусадеб в прошлом году, несмотря на пандемию, увеличилось. Сейчас таких зон...
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