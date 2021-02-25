В Лиде в 2021 году планируется удвоить объемы жилищного строительства

Источник материала: ОНТ

Движемся в направлении сильных регионов. Это один из приоритетов программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. В Лиде в этом году планируют удвоить жилищное строительство.

Так, в прошлом году возведено около 40 тысяч квадратных метров, в этом году – в планах вдвое больше. Это позволит существенно сократить очередь нуждающихся, и полностью решить вопрос со строительством для многодетных.

При этом возводить намерены не только жилье с господдержкой, но и коммерческое. Такие темпы набираются благодаря программе ускоренного развития, в которую Лида включена два года назад.

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