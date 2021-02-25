В Минске появится ещё один розарий

Источник материала: ОНТ

УП «Минскзеленстрой» планирует в нынешнем году разбить в столице ещё один розарий, сообщает агентство «Минск-Новости».

В минувшем году специалисты «Минскзеленстроя» создали внушительную клумбу из роз вдоль проспекта Независимости неподалёку от Белгосцирка. В новом сезоне ещё один розарий появится на противоположной стороне проспекта – у парка Я. Купалы. Также «королева цветов» будет высажена возле здания Национальной библиотеки.

Активная подготовка к весенне-летнему сезону 2021 года началась в УП «Минскзеленстрой» ещё прошлой осенью: в Минске высаживали различные многолетники, они же украсят город и нынешней весной. Гейхеры, ирисы, седумы, астильбы, хосты, композиции из почвопокровных растений – будут радовать горожан до самой зимы.

Фото: Pinterest

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