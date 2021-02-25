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«Санте» отказали в строительстве очередного магазина в Могилеве: жители против вырубки деревьев
Источник материала: Tut.by
Администрация Могилева отказала предприятию «Санта Ритейл» в строительстве очередного магазина,
Магазин сети «Санта» планировали построить на перекрестке проспекта Шмидта и улицы Габровской. Предполагалось, что в нем будут продавать универсальный ассортимент продовольственных товаров.
Концепцию проекта вынесли на общественное обсуждение, которое длилось с 4 по 28 января. За это время жители домов, соседствующих с предполагаемым участком застройки, прислали в горисполком обращения о том, что они против строительства и уничтожения ради магазина более 25 деревьев.
Члены архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства Могилевского горисполком также не поддержали проект — в том числе из-за использования типового проекта, который не соответствует статусу областного центра. Это указали в протоколе заседания совета.
В итоге представленную архитектурно-планировочную концепцию строительства магазина «Санта» отклонили — и предложили заказчику разработать новую, с учетом замечаний. Если она будет, то ее также представят на общественное обсуждение.
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Чиновникам не понравился типовой проект магазина - мол, он не для областного центра.
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