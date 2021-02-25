ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Санте» отказали в строительстве очередного магазина в Могилеве: жители против вырубки деревьев

25.02.2021 13:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Администрация Могилева отказала предприятию «Санта Ритейл» в строительстве очередного магазина, сообщает горисполком. Жители выступили против вырубки деревьев ради застройки, а чиновники — против предложенного типового проекта, который не соответствует статусу областного центра.


Фото: Mogilevnews.by

Магазин сети «Санта» планировали построить на перекрестке проспекта Шмидта и улицы Габровской. Предполагалось, что в нем будут продавать универсальный ассортимент продовольственных товаров.

Концепцию проекта вынесли на общественное обсуждение, которое длилось с 4 по 28 января. За это время жители домов, соседствующих с предполагаемым участком застройки, прислали в горисполком обращения о том, что они против строительства и уничтожения ради магазина более 25 деревьев.

Члены архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства Могилевского горисполком также не поддержали проект — в том числе из-за использования типового проекта, который не соответствует статусу областного центра. Это указали в протоколе заседания совета.

В итоге представленную архитектурно-планировочную концепцию строительства магазина «Санта» отклонили — и предложили заказчику разработать новую, с учетом замечаний. Если она будет, то ее также представят на общественное обсуждение.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновникам не понравился типовой проект магазина - мол, он не для областного центра.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: коммунальщики Бишкека едва справляются с выпавшим снегом, в Беларуси по-весеннему тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by