«Санте» отказали в строительстве очередного магазина в Могилеве: жители против вырубки деревьев

Источник материала: Tut.by

Администрация Могилева отказала предприятию «Санта Ритейл» в строительстве очередного магазина, сообщает горисполком. Жители выступили против вырубки деревьев ради застройки, а чиновники — против предложенного типового проекта, который не соответствует статусу областного центра.



Фото: Mogilevnews.by

Магазин сети «Санта» планировали построить на перекрестке проспекта Шмидта и улицы Габровской. Предполагалось, что в нем будут продавать универсальный ассортимент продовольственных товаров.

Концепцию проекта вынесли на общественное обсуждение, которое длилось с 4 по 28 января. За это время жители домов, соседствующих с предполагаемым участком застройки, прислали в горисполком обращения о том, что они против строительства и уничтожения ради магазина более 25 деревьев.

Члены архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства Могилевского горисполком также не поддержали проект — в том числе из-за использования типового проекта, который не соответствует статусу областного центра. Это указали в протоколе заседания совета.

В итоге представленную архитектурно-планировочную концепцию строительства магазина «Санта» отклонили — и предложили заказчику разработать новую, с учетом замечаний. Если она будет, то ее также представят на общественное обсуждение.