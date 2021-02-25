В Минске на переходе Kia сбила 19-летнюю девушку

Источник материала: Tut.by

Утром 25 февраля на столичной улице Романовская Слобода легковушка сбила девушку, сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что около 09.30 27-летний водитель Kia ехал со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Немига и сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

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