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В Минске на переходе Kia сбила 19-летнюю девушку
Источник материала: Tut.by
Утром 25 февраля на столичной улице Романовская Слобода легковушка сбила девушку,
Предварительно установлено, что около 09.30 27-летний водитель Kia ехал со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Немига и сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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