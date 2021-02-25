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22 удивительных фото планет «тогда и сейчас»

25.02.2021 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фоне недавней посадки ровера Perseverance на Марс издание BuzzFeed собрало фото планет «тогда и сейчас». Предлагаем посмотреть на некоторые из них, наглядно показывающие прогресс человечества. Но добавим, что некоторые фотографии представляют собой составные/мозаичные изображения из старых снимков, обновленные с использование современных технологий (под такими фото указана дата публикации «композита», а не изначального снимка).

Меркурий

Изображение Меркурия в 1974 году.


Фото: NASA/JPL/USGS

А это снято в 2013 году.


Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Венера

Так люди видели Венеру в 1974 году.


Фото: NASA

А так — в 2020-м.


Фото: NASA

Земля

Снимок Земли, сделанный в 1946 году.


Фото: White Sands Missile Range/Applied Physics Laboratory

Затем — в 1959 году.


Фото: NASA

Компиляция изображений 1967 года.


Фото: Department of Defense Gravitational Experiment

Этот снимок 1972 года сделан с борта миссии «Аполлон 17».


Фото: NASA/Apollo 17 crew

И вот такой снимок человечество получило в 2002 году.


Фото: Terra > MODIS

Марс

Изображение Марса 1873 года.

Фото: wikimedia.org

А это снимок, сделанный в 1965 году…


Фото: NASA

… и в 2013-м


Фото: NASA/JPL-Caltech

Юпитер

Так человечество видело Юпитер в 1879 году.


Фото: CBS NEWS

А так — в 2020-м.


Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Сатурн

Это изображение получили примерно в 1898 году.


Фото: Yerkes Observatory

А это — в 2019-м.


Фото: NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL Team

Уран

Фото Урана 1986 года.


Фото: NASA/JPL

А это — в 2006-м.


Фото: NASA/Space Telescope Science Institute

Нептун

Снимок сделан в 1989 году.


Фото: Time Life Pictures / The LIFE Picture Collection via

А этот — в 1998-м.


Фото: NASA/JPL

Плутон

И последнее: Плутон на фото 1994 года…


Фото: Dr. R. Albrecht, ESA/ESO Space Telescope European Coordinating Facility; NASA

И 2015-го.


Фото: NASA / Handout

 
 
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