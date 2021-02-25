22 удивительных фото планет «тогда и сейчас»

На фоне недавней посадки ровера Perseverance на Марс издание BuzzFeed собрало фото планет «тогда и сейчас». Предлагаем посмотреть на некоторые из них, наглядно показывающие прогресс человечества. Но добавим, что некоторые фотографии представляют собой составные/мозаичные изображения из старых снимков, обновленные с использование современных технологий (под такими фото указана дата публикации «композита», а не изначального снимка).
Меркурий
Изображение Меркурия в 1974 году.
А это снято в 2013 году.
Венера
Так люди видели Венеру в 1974 году.
А так — в 2020-м.
Земля
Снимок Земли, сделанный в 1946 году.
Затем — в 1959 году.
Компиляция изображений 1967 года.
Этот снимок 1972 года сделан с борта миссии «Аполлон 17».
И вот такой снимок человечество получило в 2002 году.