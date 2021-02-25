Средняя зарплата в Минске в январе снизилась до 710 долларов

По данным главного статистического управления Минска, в январе 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1849 рублей, что на 302,2 рубля, или на 14%, меньше, чем в декабре 2020-го.





Реальная зарплата в Минске в январе 2021 года по сравнению с таким же месяцем 2020-го увеличилась на 6,8%.

Самую высокую зарплату в столице в январе получили IT-специалисты — 6145,4 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4396,5 рубля, финансового и страхового сектора — 2822 рубля, телекоммуникационной сферы — 2322,6 рубля.

Самая низкая зарплата у творческих работников — 855,8 рубля, работников библиотек, архивов и музеев — 861,7 рубля, легкой промышленности — 877,6 рубля.

Наибольшая январская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 1053,5 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1088,1 рубля, в Витебской — 1085 рублей, Гомельской — 1146,8 рубля, Гродненской — 1097,1 рубля, Минской — 1271,9 рубля.

Эксперты объясняют традиционное снижение зарплаты в январе тем, что в декабре обычно выплачивают годовые премиальные и зарплата значительно растет.