В Бресте вынесли приговор фигурантам первого уголовного «дела о хороводе»

Суд Ленинского района Бреста 25 февраля вынес приговор фигурантам первого уголовного «дела о хороводе». Таких дел несколько. Общее количество фигурантов — 56.





Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сегодня осуждены первые 10 человек. Все они признаны судом виновными по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Вадиму Вороновичу и Максиму Жарову назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Николаю Федоренко, Евгению Колпачику, Виктору Денисенко, Алексею Якубуку, Виталию Литвину — 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Ярослав Ярошук и Марина Глазова осуждены на 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, Марина Сирецан — на год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В суде Федоренко, Жаров, Сирецан и Глазова признали вину, Ярошук и Литвин признали вину частично, Денисенко, Колпачик, Воронович и Якубук вину не признали.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года они приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, троллейбусному парку причинен ущерб на 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

15 февраля суд Ленинского района Бреста начал рассматривать материалы второго уголовного «дела о хороводе». Его фигуранты: Алексей Артецкий, Дмитрий Кочурко, Дмитрий Буневич, Сергей Наливко, Геннадий Мисюта, Владимир Талатынник, Дмитрий Абрамук, Алексей Барановский, Валентина Жуковская и Виталий Брюх. Их также обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК.

По словам правозащитника, Кочурко, Буневич, Наливко, Мисюта вину признали полностью, Артецкий, Барановский и Брюх — частично, Талатынник, Абрамук и Жуковская вину не признали.

«Считаю, что в действиях фигурантов таких дел нет состава уголовного преступления. Это административное правонарушение», — заявил Кисляк.