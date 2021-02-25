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Лукашенко пожаловался госсекретарю Совбеза на внешнее давление

25.02.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам Александра Лукашенко, одним из вопросов, который необходимо обсудить в ходе встречи с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем, должно стать обеспечение стабильности и безопасности внутри страны в 2021 году.

Лукашенко пожаловался госсекретарю Совбеза на внешнее давление

«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Политик обратил внимание на то, что трудности будут связаны не только с «неким недопониманием в обществе процессов развития Беларуси», но и с желанием внешних сил дестабилизировать обстановку в стране.

«Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее, и тому подобное, — подчеркнул Лукашенко. — Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа».

Он уточнил, что «центры дестабилизации» якобы уже выявлены.

 
 
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По словам Александра Лукашенко, одним из вопросов, который необходимо обсудить в ходе встречи с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем, должно стать...
 
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