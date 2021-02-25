ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали сок, лучше всего укрепляющий работу мозга

25.02.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали сок, лучше всего укрепляющий работу мозга

  • 25.02.2021, 12:54
  • 3,252
Медики назвали сок, лучше всего укрепляющий работу мозга

Исследование провели в университете Восточной Англии в Норидже.

Исследования доказали, что употребление в пищу цитрусовых и сока из них, может улучшить состояние мозга, особенно при его старении, пишет u-news.com.ua.

По словам ученых, это связано с полифенолами, так называемыми флавоноидами, которые в природном виде присутствуют в апельсинах, лимонах, лайме и грейпфруте. Чтобы изучить их эффективность, ученые Университета Восточной Англии в Норидже собрали сотни исследований, посвященных влиянию флавоноидов цитрусовых на клетки мозга и нервную систему, а также 10 экспериментов, проведенных на людях.

В результате оказалось, что полифенол, содержащийся в этом типе фруктов, обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Оба этих качества являются важными для защиты тканей мозга от повреждений.

«Мы заметили одинаковый эффект от употребления цитрусовых и натурального сока из них как на здоровых людях, так и на тех, у кого наблюдаются неврологические заболевания. Также, эксперименты на животных показали, что добавляя эти фрукты в рацион, можно улучшить память», – рассказал один из авторов исследования, доктор Дэвид Возур.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование провели в университете Восточной Англии в Норидже.
 
Новости дня
Новости разные
 
За "протестный хоровод" в Бресте отправляют на "химию"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by