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Мужские урологические заболевания: симптомы и лечение

25.02.2021 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужские урологические заболевания: симптомы и лечение
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Урологические заболевания связаны с нарушения работы мочеполовой системы, и при отсутствии надлежащего лечения могут привести к развитию разных патологических процессов. Поэтому мужчинам, особенно после 45 лет, рекомендуется раз в год проходить профилактический осмотр у врача-уролога.

Комплексное лечение в Германии без посредников в клинике Фрайбурга позволит избежать развития патологий и повысить шанс на полное выздоровление.

Распространенные мужские урологические заболевания



К самым распространенным урологическим заболеваниям у мужчин относится следующее:

- простатит;

- аденома;

- мочекаменная болезнь;

- цистит;

- варикоцеле;

- импотенция;

- уретрит;

- возрастной гипогонадизм.

Простатит относится к воспалительным заболеваниям простаты, может протекать в острой и хронической форме. Аденома простаты – это доброкачественная опухоль, которая через время может перерасти в злокачественную.

Для мочекаменной болезни характерно образование камней в мочевых путях. К ее развитию может привести неправильное питание, плохая экология и другие факторы. Импотенция – это полное исчезновение или снижение активности половых органов у мужчин.

Цистит является одним из самых распространенных воспалительных заболеваний мочевой системы у мужчин и женщин. Для варикоцеле характерно появление узловатых расширений и удлинение вен в семенном канатике.

Уретрит – это заболевание мочеиспускательного канала, основными причинами которого являются инфекции. При возрастном гипогонадизме у мужчин уменьшается размер яичек и появляются проблемы с эрекцией.

Методы диагностики и лечения


При появлении тревожных сигналов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью к квалифицированному урологу. После комплексной диагностики и осмотра он назначит эффективное лечение (медикаментозное или хирургическое), учитывая возраст пациента, тип болезни, стадию, состояние здоровья.

Основными симптомами является изменение наружных половых органов, боли при половом акте, зуд и жжение, кровь в моче, дискомфорт в паху и колики в пояснице, недержание, частые позывы в туалет и др.

К другим провоцирующим факторам развития урологических заболеваний относится неправильное питание, беспорядочные половые связи, злоупотребление алкоголем, постоянные стрессы, возрастные изменения и др.

Подробнее о лечении урологии в Германии можно узнать на сайте ims.uniklinik-freiburg.de и записаться на консультацию к специалисту в любое удобное время. Для диагностики в клинике Фрайбурга используются инновационные методики, в том числе и осмотр половых органов, пальцевое обследование, лабораторные анализы, УЗИ, рентген, биопсия и др.

Эффективность лечения урологических заболеваний в Германии связана с применением новейших методик. Это позволит устранить проблему и не допустить развития патологий, мужского бесплодия, потери жизненной активности.
 
 
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Мужчинам после 45 лет рекомендуется раз в год проходить осмотр у врача-уролога.
 
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