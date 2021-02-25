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Мужские урологические заболевания: симптомы и лечение
Источник материала: UDF
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Распространенные мужские урологические заболевания
К самым распространенным урологическим заболеваниям у мужчин относится следующее:
- простатит;
- аденома;
- мочекаменная болезнь;
- цистит;
- варикоцеле;
- импотенция;
- уретрит;
- возрастной гипогонадизм.
Простатит относится к воспалительным заболеваниям простаты, может протекать в острой и хронической форме. Аденома простаты – это доброкачественная опухоль, которая через время может перерасти в злокачественную.
Для мочекаменной болезни характерно образование камней в мочевых путях. К ее развитию может привести неправильное питание, плохая экология и другие факторы. Импотенция – это полное исчезновение или снижение активности половых органов у мужчин.
Цистит является одним из самых распространенных воспалительных заболеваний мочевой системы у мужчин и женщин. Для варикоцеле характерно появление узловатых расширений и удлинение вен в семенном канатике.
Уретрит – это заболевание мочеиспускательного канала, основными причинами которого являются инфекции. При возрастном гипогонадизме у мужчин уменьшается размер яичек и появляются проблемы с эрекцией.
Методы диагностики и лечения
При появлении тревожных сигналов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью к квалифицированному урологу. После комплексной диагностики и осмотра он назначит эффективное лечение (медикаментозное или хирургическое), учитывая возраст пациента, тип болезни, стадию, состояние здоровья.
Основными симптомами является изменение наружных половых органов, боли при половом акте, зуд и жжение, кровь в моче, дискомфорт в паху и колики в пояснице, недержание, частые позывы в туалет и др.
К другим провоцирующим факторам развития урологических заболеваний относится неправильное питание, беспорядочные половые связи, злоупотребление алкоголем, постоянные стрессы, возрастные изменения и др.
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Эффективность лечения урологических заболеваний в Германии связана с применением новейших методик. Это позволит устранить проблему и не допустить развития патологий, мужского бесплодия, потери жизненной активности.
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Мужчинам после 45 лет рекомендуется раз в год проходить осмотр у врача-уролога.
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