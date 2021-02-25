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Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

25.02.2021 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ночь с 23 на 24 февраля Совет министров обнародовал постановление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Эксперты-теоретики уже прокомментировали возможные последствия этого постановления, но интересно узнать мнение практиков. На условиях анонимности на наши народные вопросы ответил экономист, который формирует цены на конкретные товары и занимается реальными продажами вот уже 15 лет.

Заморозка цен — это ведь хорошо?

— В период какого-то кризиса это может быть и полезно, но недолго. Если будет постоянное ограничение (как это уже бывало), то будет вред для производителей, а в итоге — для всех, — объясняет экономист. — В теории если регулируемая цена дает возможность заработать производителям и торговле, то все работает дальше. Часть средств перетечет в более интересные товары, но только часть. Если цены слишком занизить — гарантированно появится дефицит, т. е. нехватка товаров. Скорее всего, и в рознице, и у производителей.

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

— Заморозка цен действует как заморозка круговорота воды. Осадки задерживаются в виде снега, а потом случается паводок. Лучший пример регулирования — сельское хозяйство и переработка. Например, с молоком доходит до курьеза. Крестьяне сдают его по убыточной цене молокозаводам. Весной молокозаводы покупают крестьянам зерно для посева, оплачивают топливо и т. д. Мясокомбинаты принимают мясо по «госцене», но платят за ремонт колхозной техники и пр. Мукомолы поставляют муку хлебозаводам по особым заниженным ценам. Мукомолы в убытке, хлебозаводы тоже с проблемами. Но снижать валовый выпуск нельзя (хотя все равно снижают).

Кто пострадает первым?

— Пока не сильно меняется курс и общие издержки, никто особо не пострадает. Но первый удар будет по государственным производителям этих социально значимых продуктов. Потому что они наиболее зарегулированы. Причем не только по ценам, но и по объемам производства, планам и пр. У них обычно слишком мала рентабельность, часто фактические убытки, даже несколько недополученных процентов будут проблемой.

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

— Дальше более слабые сократят ассортимент, от чего-то откажутся вообще. Так за последние пять лет случилось с белорусскими овсяными хлопьями. Теперь в магазинах или коробки Гомельского КХП (а-ля «Геркулес» в СССР), или импорт, большей частью из России. «В ту же сторону» идет фасованная крупа и мука. Небольшим производителям проще продать весовую крупу сетям, а те уже сами и расфасуют, и заработают.

Более сильные в очередной раз воспользуются тем, что регулируются цены на конкретные товары. Выпустят чуть измененный продукт по новой цене: «Новинка — молочный продукт с …», «Новый хлеб с … травами», «Сосиски по новой технологии». Новый товар — новая цена. Потом снабженцы слышат: «Этого наименования сейчас нет, но есть новый товар, цена вот такая …».

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

Может пострадать экспорт. Когда регулируют цены, часто ограничивают продажи за границу, а для многих производителей это главный источник денег на зарплаты. Так было в 2020 году с гречкой. В 2018—2019 годах наша гречка проигрывала по цене российской. Потом пропорция поменялась, экспорт стал возможен, но его тут же «временно запретили».

Как заморозка цен отразится на магазинах?

— Рознице будет легче. Крупным сетям — точно легче. Потому что во всей цепочке от земли до прилавка деньги только у них. Розница способна компенсировать ограничение одних цен ростом других. Регулируемые товары — это не весь ассортимент, там нет алкоголя, напитков, кондитерки и др.

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

Наценка крупных сетей порядка 40% и выше. Небольшое давление на цены при высокой рентабельности не критично. Другой момент — цены регулируются и в торговле, и у производителей. То есть на отечественных товарах розница не теряет.

Что будет с привычными товарами, каков прогноз?

— Наверняка будут проблемы с импортными товарами. Покупать дорого, чтоб продавать дешево, торговля не согласится. Если рубль не сорвется в крутое пике, то быстрых перемен не будет. Но если случится резкое падение, то кое-что можно угадать из прошлого опыта, — отмечает наш эксперт.

Дальше мы прошлись по конкретным группам товаров, которые практически всегда бывают в корзинах белорусов (полный список из 62 регулируемых товаров смотрите здесь).

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

Ржаной и пшеничный хлеб, батоны

— Социально значимые сорта хлеба с прилавков не исчезнут. Могут быть финансовые проблемы у производителей (уже случаются). Но это может вызвать только перебои в поставках. А потом выйдут новые сорта хлеба по новой цене, — считает экономист.

Крупа, мука, макароны и прочая бакалея

— Все, что делается из отечественного сырья, на прилавках будет. Возможно, с перебоями из-за проблем на заводах. Кое-что уже успело подорожать. А вот что будет с рисом, неизвестно, но в Беларуси есть запасы этой крупы, — говорит он.

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

Рыба и регулируемые продукты из нее

— Эта категория в основном импортная, потому уязвимая. Трудно представить, кто и как будет импортировать рыбу, если это станет невыгодным. Но полностью она пока не пропадала ни разу, — отмечает специалист.

Мясо, колбасы, мясопродукты

— Здесь может быть лучше, чем с рыбой, но хуже, чем с хлебом. Мясо дорого само по себе. Если продавать его здесь будет совсем неинтересно, то часть мяса может исчезнуть: нелегальные каналы вывоза в Россию до конца никогда не закрывались. В перспективе, вероятно, появятся как будто новые товары по новым ценам.

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

Молоко и молочные продукты

— Тут поставщики сырья и производители строго подчиняются государству. Потому риск остаться без этих продуктов небольшой и неблизкий. Но если у производителей будут финансовые проблемы, тогда станет меньше ассортимент и могут начаться сбои поставок.

Сахар

— Сахар — один из «стратегических запасов» для населения. Поэтому его скупают массово при любых тревожных новостях, — отмечает эксперт.

Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ

Чай и кофе

— Импортные поставки могут сократиться. Но с прилавков такие продукты не исчезнут. Есть запасы на складах, наценка достаточно велика, чтоб компенсировать ограничения.

Однако при резком росте курса доллара или других катаклизмах, и даже при каких-то особо тревожных новостях, все эти механизмы могут не сработать. У белорусов может начаться хапун, как это бывало не раз, — заключает эксперт.


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В ночь с 23 на 24 февраля Совет министров обнародовал постановление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости»....
 
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