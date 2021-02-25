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Слух: новый iMac получит цвета как у iPad Air

25.02.2021 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году ожидается премьера нового поколения iMac. Они должны получить собственные чипы Apple Silicon, а также другой дизайн. По свежей информации техноблогера Джона Проссера, iMac будут предлагаться в разных цветах. Об этом сообщает ресурс 9to5Mac. 

Якобы цветовая палитра будет совпадать с вариантами четвертого поколения iPad Air: темно-серый, серебристый, розовый, салатовый и голубой. Предположительно, новые iMac сейчас находятся на стадии прототипов.

Также есть предварительная информация об изменениях в дизайне. Моноблоки будут выполнены в стиле монитора Pro Display XDR (для которого опциональная подставка стоит $999). Следовательно, можно рассчитывать на прямые грани вместо «пузыря» по центру задней крышки. Кроме этого, источники сообщают, что iMac появится в двух диагоналях: на 21,5 и 27 дюймов.

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В этом году ожидается премьера нового поколения iMac. Они должны получить собственные чипы Apple Silicon, а также другой дизайн. По свежей информации техноблогера Джона...
 
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