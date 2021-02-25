Слух: новый iMac получит цвета как у iPad Air

Источник материала: Onliner

В этом году ожидается премьера нового поколения iMac. Они должны получить собственные чипы Apple Silicon, а также другой дизайн. По свежей информации техноблогера Джона Проссера, iMac будут предлагаться в разных цветах. Об этом сообщает ресурс 9to5Mac.

Якобы цветовая палитра будет совпадать с вариантами четвертого поколения iPad Air: темно-серый, серебристый, розовый, салатовый и голубой. Предположительно, новые iMac сейчас находятся на стадии прототипов.

Также есть предварительная информация об изменениях в дизайне. Моноблоки будут выполнены в стиле монитора Pro Display XDR (для которого опциональная подставка стоит $999). Следовательно, можно рассчитывать на прямые грани вместо «пузыря» по центру задней крышки. Кроме этого, источники сообщают, что iMac появится в двух диагоналях: на 21,5 и 27 дюймов.