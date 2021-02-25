История самого молодого миллиардера из списка Forbes. Ставил на погоду, и повезло

Источник материала: Onliner Вопрос везения возникает сам собой, когда читаешь историю о 317% годовой прибыли фонда Джона Арнольда. В 2005 году он поставил на удорожание газа (вопреки рынку) и получил в помощь ураган Катрина. В следующем году все начали скупать газ в ожидании новых природных безумств, а пришла мягкая теплая зима. Во что, как вы думаете, тогда вложился Арнольд? Изучаем с помощью Parimatch удивительную комбинацию умения и везения.

Если бы не предыдущая биография, Джона Арнольда можно было обвинить в сговоре с небесами. Хотя и в прошлой жизни случился эпизод с Enron...

Арнольд — ребенок семьи среднего класса из Далласа. Отец — корпоративный юрист, мама — воспитатель в детском саду.

Первый бизнес подросток запустил в 14 лет — это была торговля карточками с изображением спортсменов во времена первого интернета. Арнольд получил доступ к онлайн-доске объявлений и увидел, что разные карточки стоят разных денег, в зависимости от уголка страны.

«Хоккейные карты не имели большого спроса в Техасе, — говорит он. — Я бы скупил все хоккейные карты премиум-класса и отправил бы их в Канаду или в северную часть штата Нью-Йорк».





К концу школы Арнольд заработал около $50 тыс.

Школьный учитель математики позже рассказывал, что однажды Арнольд мгновенно разгадал математическую головоломку. А еще Джон выделялся своим скептицизмом. Он подвергал сомнению все.

Благодаря своим способностям Арнольд поступил в Университет Вандербильта, один из лучших вузов США, и получил диплом всего за три года.

Через четыре дня его взяли в Enron — мировой энергетический гигант. Сначала простым трейдером, но уже в 22 года Арнольд руководил отделом торговли природным газом Enron в Техасе, одним из основных направлений деятельности компании.





«[Устраиваясь в Enron], я решил, что пару лет поработаю и отправлюсь в бизнес-школу, — говорил Арнольд журналу The Chronicle of Philanthropy. — Но дела шли так хорошо, что до бизнес-школы я не добрался».

Коллеги вспоминают, что Enron была шумной компанией, переполненной тестостероном. На фоне остальных трейдеров Арнольд выделялся тихим нравом и ледяным спокойствием. Чтобы расслышать, что он говорит во время посиделок в ресторане, собеседникам приходилось придвинуться поближе. В 2001 году Арнольд заработал для Enron $750 млн. В конце того же года Enron рухнула после громкого скандала.

Журнал Fortune называл Enron «самой инновационной компанией Америки» шесть лет подряд. А в декабре 2001 года стало известно, что информация о финансовом состоянии компании в значительной степени была сфальсифицирована с помощью бухгалтерского мошенничества. Enron стал символом умышленного корпоративного мошенничества и коррупции.

Но Джон Арнольд не просто вышел сухим из воды, не подмочив репутацию. Перед коллапсом он успел получит бонус в размере $8 млн. Это была рекордная выплата в истории корпорации. По некоторым данным, сам Арнольд принес Enron более $1 млрд прибыли. Этого не хватило. Enron пошел ко дну, а Джон Арнольд вложил $8 млн в открытие собственного инвестфонда. И понеслось...





317% годовых

После ухода из Enron Джон отказался от предложений от UBS и Chevron и основал в Хьюстоне Centaurus Energy. Следующие семь лет доходность фонда не опускалась ниже 50% годовых. Но топом оказались 2005-й и 2006-й. Это пример из Forbes: «В 2005 году аналитики ВР стали опасаться, что цены на газ пойдут вниз, и решили хеджировать риски для поставок через терминал в Луизиане. Арнольд и его аналитики, напротив, надеялись на грядущий сезон ураганов и согласились взять риски на себя. Вскоре над Америкой пронесся ураган Катрина, через месяц последовал ураган Рита. Котировки газа рванули вверх. Эта сделка принесла Centaurus Energy $3 млн.

На следующий год конкурент Арнольда, фонд Amaranth, в свою очередь, понадеялся на ураганы и сделал крупную ставку на подорожание газа. А вот Арнольд сыграл против. Зима выдалась мягкой, запасы газа оказались выше прошлогодних, цены рухнули. За сентябрь Amaranth потерял $6,2 млрд, и его пришлось закрыть. Это был один из самых громких крахов хедж-фондов в истории. А Centaurus Energy в тот год показал рекордную прибыльность в 317% годовых».

Так в 2007 году в США среди миллиардеров появился самый богатый молодой человек — 33 года.

Джон Д'Агостино, экс-руководитель одного из отделов Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи, сказал: «Если бы Джон Арнольд решил победить голод, я бы не хотел ставить на голод».





Арнольду в конце концов пришлось спуститься на землю. В 2010 году Centaurus Energy столкнулся с первыми убытком по итогам года. В следующем году фонд восстановился, но рынок газа развивался, становясь менее волатильным. Стало понятно, что прежних результатов уже не будет. В 38 лет Джон Арнольд фактически уходит на трейдерскую пенсию. «После 17 лет работы в качестве трейдера по энергетике, я чувствую, что пришло время преследовать другие интересы», — написал он в прощальном письме инвесторам.

Reuters назвал Centaurus Energy «самым успешным энергетическим фондом всех времен». Forbes оценил состояние инвестора в $3,3 млрд.

Теперь Арнольд известен своей филантропией и борьбой с производителями лекарств (как и в Беларуси, но иначе он борется с ценами на лекарства).

Вместо 100% ориентации на получение денег, он переключился на «100% добро», став самым юным миллиардером-филантропом.





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