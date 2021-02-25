Российская «Армата» впервые обошлась без экипажа

Источник материала: Tut.by

Российский танк Т-14 «Армата» впервые обошелся без экипажа, самостоятельно найдя необходимые цели на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости .



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Собеседник РИА «Новости» добавил, что для этого использовалась система управления огнем (СУО), имеющая «цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БМП, вертолеты и так далее».

«Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение», — сказал источник.

Собеседник отметил, что решение о нанесении удара по-прежнему принимает командир танка.

В феврале индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что Т-14 «Армата» «не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий».

В том же месяце РИА «Новости», ссылаясь на Рособоронэкспорт, сообщило, что на T-14 «Армата» «оформлен рекламный паспорт».

В июле 2020 года агентство сообщило, что данный российский танк в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.