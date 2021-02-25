﻿ Российская «Армата» впервые обошлась без экипажа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российская «Армата» впервые обошлась без экипажа

25.02.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский танк Т-14 «Армата» впервые обошелся без экипажа, самостоятельно найдя необходимые цели на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.


Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Собеседник РИА «Новости» добавил, что для этого использовалась система управления огнем (СУО), имеющая «цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БМП, вертолеты и так далее».

«Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение», — сказал источник.

Собеседник отметил, что решение о нанесении удара по-прежнему принимает командир танка.

В феврале индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что Т-14 «Армата» «не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий».

В том же месяце РИА «Новости», ссылаясь на Рособоронэкспорт, сообщило, что на T-14 «Армата» «оформлен рекламный паспорт».

В июле 2020 года агентство сообщило, что данный российский танк в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственный интеллект позволяет танку самостоятельно выбирать цели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет с мясом, рыбой, чаем и кофе после «заморозки цен»? Эксперт про новый указ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by