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Беларусь и Россия усилят работу в области информационной безопасности
25.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Только факты. Беларусь и Россия усилят работу в области информационной безопасности. Об этом говорили сегодня в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности и обороне, передает телеканал «МИР 24».
В первую очередь стороны намерены объединить усилия в борьбе с недостоверной и
Бюджет Союзного государства на этот год составляет почти пять миллиардов российских рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на укрепление обороноспособности границ. Запланировано девять совместных программ и почти три десятка мероприятий.
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Об этом говорили сегодня в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности и обороне.
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