ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия усилят работу в области информационной безопасности

25.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Только факты. Беларусь и Россия усилят работу в области информационной безопасности. Об этом говорили сегодня в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности и обороне, передает телеканал «МИР 24».

В первую очередь стороны намерены объединить усилия в борьбе с недостоверной и искаженной информацией в интернете. Как отметили участники заседания, сейчас зачастую даже профессионалам сложно оперативно определить фейковая новость или нет.

«Люди очень падкие на такую информацию. Это стало модно. Созданы целые структуры, причем достаточно серьезные структуры. Речь идет немного не о защите персональных данных, а о защите информации», – отметил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Олег Белоконев.

Бюджет Союзного государства на этот год составляет почти пять миллиардов российских рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на укрепление обороноспособности границ. Запланировано девять совместных программ и почти три десятка мероприятий.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом говорили сегодня в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности и обороне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Skoda рассказала о хетчбэке Fabia нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by