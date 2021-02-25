Источник материала: Mir24.TV Belarus

Только факты. Беларусь и Россия усилят работу в области информационной безопасности. Об этом говорили сегодня в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности и обороне, передает телеканал «МИР 24».

В первую очередь стороны намерены объединить усилия в борьбе с недостоверной и искаженной информацией в интернете . Как отметили участники заседания, сейчас зачастую даже профессионалам сложно оперативно определить фейковая новость или нет.

«Люди очень падкие на такую информацию. Это стало модно. Созданы целые структуры, причем достаточно серьезные структуры. Речь идет немного не о защите персональных данных, а о защите информации», – отметил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Олег Белоконев.

Бюджет Союзного государства на этот год составляет почти пять миллиардов российских рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на укрепление обороноспособности границ. Запланировано девять совместных программ и почти три десятка мероприятий.