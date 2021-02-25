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Подъезд пятиэтажки расписали картинами Вермеера и Леонардо – видео

25.02.2021 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам инициатора проекта Ивана Бушланова, мысль изменить внешний вид подъезда возникла, когда он с подругой сидел на лестничном пролете, рядом со своей квартирой, посвящая время музыке и поэзии, и рассматривал облупившиеся стены, которые долгие годы дожидались ремонта.

"В один момент пришла идея собственно: если мы живем в таком аду коммунальном, почему бы ни сделать его еще более адовым", – рассказал Иван.

Так студент-краевед Бушланов вместе с командой единомышленников из 30 человек, трое из которых живут в этом же подъезде, начали создавать своего рода арт-пространство, украшая обветшалые стены картинами и инсталляциями, чтобы подъезд в новых тонах приобрел "другое смысловое наполнение".

"Здесь присутствуют три тематики: тематика советского дизайна, какая-то иронично-социальная с политическим подтекстом и "Урок музыка и поэзия", возможно, потому что это нас вдохновляет", – поделился Бушланов.

На кадрах видны уже завершенные работы – копии известных шедевров: "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи, "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера.

Собрать необходимые отделочные материалы помогают соседи и единомышленники. В планах идейного вдохновителя проекта – стена с барельефами, посвященная творчеству рок-музыканта Александра Башлачева, а также инсталляция "Стабильность", представляющая подвешенное под потолком бревно. 

 
 
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Уральские студенты преобразили подъезд типовой панельной пятиэтажки, долгое время ожидающей капремонта, украсив стены картинами, стихами и инсталляциями....
 
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