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Почти неузнаваемая: Леди Гага неожиданно сменила имидж
25.02.2021 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица и обладательница "Оскара" Леди Гага взволновала сеть: звезда сменила имидж и показалась на публике с новым цветом волос.
34-летняя "королева эпатажа" обожает экспериментировать со своим стилем. Чего стоит легендарный "мясной" наряд Гаги и ее образ на инаугурации, где
Леди Гага сумела снова удивить поклонников: в сети обсуждают новую прическу звезды. Певица перекрасилась в брюнетку и уложила волосы в элегантный пучок.
Папарацци застукали Гагу во время прогулки по вечному Риму. В итальянскую столицу знаменитость прилетела по приглашению модного дома Gucci.
Для своего выхода на улицы города звезда выбрала свободную тунику с леопардовым принтом и туфли-лодочки. Образ завершили ожерелье-чокер с кристаллами, маска и солнечные очки,
"Ей идет этот цвет волос, но узнать невозможно"; "Гага? Я ее не узнала"; "Непривычно видеть ее столь спокойной и элегантной"; "Блондинкой она выглядит ярче", - написали фанаты.
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