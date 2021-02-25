Почти неузнаваемая: Леди Гага неожиданно сменила имидж

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица и обладательница "Оскара" Леди Гага взволновала сеть: звезда сменила имидж и показалась на публике с новым цветом волос.

34-летняя "королева эпатажа" обожает экспериментировать со своим стилем. Чего стоит легендарный "мясной" наряд Гаги и ее образ на инаугурации, где певица слилась с портьерой . Неизменной оставалась лишь платиновая прическа певицы - и то только до недавнего времени.

Леди Гага сумела снова удивить поклонников: в сети обсуждают новую прическу звезды. Певица перекрасилась в брюнетку и уложила волосы в элегантный пучок.

Папарацци застукали Гагу во время прогулки по вечному Риму. В итальянскую столицу знаменитость прилетела по приглашению модного дома Gucci.

Для своего выхода на улицы города звезда выбрала свободную тунику с леопардовым принтом и туфли-лодочки. Образ завершили ожерелье-чокер с кристаллами, маска и солнечные очки,

"Ей идет этот цвет волос, но узнать невозможно"; "Гага? Я ее не узнала"; "Непривычно видеть ее столь спокойной и элегантной"; "Блондинкой она выглядит ярче", - написали фанаты.

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