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Работает спецназ: учения по захвату машины со спецдокументами - видео
25.02.2021 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Учения спецназа Центрального военного округа прошли на полигоне Шилово под Новосибирском, передает Минобороны России. Спецгруппа, совершив пятикилометровый марш на лыжах в нелегких погодных условиях, вышла в указанный квадрат.
Задание - перехват машины, перевозящей секретные документы.
"Чтобы не привлекать внимание, действовать пришлось без применения стрелкового оружия", - говорится в подписи к ролику.
Маневр удался – бойцы запрыгнули в кузов ехавшего УРАЛа, добрались до кабины и остановили грузовик. Документы были захвачены.
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Задание спецподразделение получило следующее – совершить рейд и захватить секретные документы, которые, по данным разведки, будут перевозить по указанному пути....
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