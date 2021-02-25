Работает спецназ: учения по захвату машины со спецдокументами - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Учения спецназа Центрального военного округа прошли на полигоне Шилово под Новосибирском, передает Минобороны России. Спецгруппа, совершив пятикилометровый марш на лыжах в нелегких погодных условиях, вышла в указанный квадрат.

Задание - перехват машины, перевозящей секретные документы.

"Чтобы не привлекать внимание, действовать пришлось без применения стрелкового оружия", - говорится в подписи к ролику.

Маневр удался – бойцы запрыгнули в кузов ехавшего УРАЛа, добрались до кабины и остановили грузовик. Документы были захвачены.

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