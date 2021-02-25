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Жесткий контроль за ценами не должен быть долгосрочным, считают эксперты

25.02.2021 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политика государства по замораживанию цен на потребительском рынке не должна быть долгосрочной, так как она может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке. Такое мнение высказали эксперты, комментируя постановление правительства № 100, вступившее в силу 24 февраля.

Жесткий контроль за ценами не должен быть долгосрочным, считают эксперты

Согласно постановлению с 24 февраля и до конца месяца поставщикам 62 наименований социально значимых товаров и 50 наименований лекарств запрещено повышать цены, а с марта им разрешено повышать стоимость товаров не более чем на 0,2% в месяц. Ограничения коснулись в том числе импортируемых продуктов питания — свежемороженой рыбы, кофе, чая, растительного масла.

Бизнес не будет работать в убыток, и если жесткое госрегулирование цен сохранится надолго, то в случае роста валютного курса импортеры продуктов питания вынуждены будут приостановить отгрузки в торговые сети, отметил в комментарии БелаПАН топ-менеджер дистрибьюторской компании.

«Если валютный курс пойдет сильно вверх, многие в убыток работать не захотят, и бизнес будет останавливаться и вести переговоры с властями о дальнейших действиях», — предположил поставщик продуктов питания.

Схожего мнения придерживаются и белорусские экономисты.

«Например, кофе — это биржевой товар. Если цены на него на внешних рынках будут расти, или если будут расти курсы иностранных валют, то в условиях жесткого контроля над ценами можно столкнуться с оголением полок магазинов по тем продуктам питания, которые импортируются», — предположил в комментарии БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Бизнес-союзы также указывают на этот риск.

«Социально значимые товары, в том числе импортные, зачастую относятся к низкомаржинальной продукции. Соответственно, если курсы иностранных валют вырастут, то продавать привозные продукты питания по старым ценам будет весьма затруднительно, и они могут начать пропадать с полок магазинов», — отметил БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Поэтому, подчеркнул он, госорганам нужно быть «максимально бдительными», чтобы в условиях жесткого ценового контроля не упустить негативные явления на потребительском рынке.

По его мнению, нынешняя форма ценового регулирования, которая выражается в максимальном ограничении темпов роста цен, «означает, что государству нужно получить эффект от ценового контроля немедленно».

«При этом очевидно, что применение такого инструментария для сдерживания цен в средне- и долгосрочном периоде может изобиловать отрицательными последствия. Поэтому надеемся, что заморозка цен, используемая сейчас, будет применяться в краткосрочном периоде, который не превысит трех месяцев», — резюмировал Швец.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Политика государства по замораживанию цен на потребительском рынке не должна быть долгосрочной, так как она может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке....
 
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